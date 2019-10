Bruno Agostini defiende su virilidad: “Yo siempre la noté bastante contenta”

Luego de que la ex ‘chica reality’ Vania Bludau expresara su descontento con el desempeño en la intimidad de su expareja Bruno Agostini, el español quedó totalmente indignado con la calificación que le dio la modelo y decidió responder.

A través del programa “Válgame”, Bruno Agostini dio sus descargos vía telefónica ante lo dicho por Vania Bludau en el ‘sillón rojo’.

"Estuvimos una semana, tampoco es que estuviéramos tanto, y en esa semana yo siempre la noté bastante contenta", señaló el modelo.

Además, el ex ‘combatiente’ contó que las declaraciones de Vania Bludau sobre su desempeño en la intimidad, también dejaron sorprendido a su hermano Fabio Agostini, quien fue testigo del corto romance entre Bruno Agostini y la modelo.

"Fabio vivía conmigo en esa época. Él lo vio de cerca, que estaba bien conmigo, contenta", señaló el ex 'chico reality'.

Como se recuerda, la expareja de Christian Domínguez reveló en “El valor de la verdad” que Bruno Agostini es “flojo en la intimidad” y lo criticó afirmando que tiene “mucho cuerpo para tan poco”, además de contar que el español usa pastillas para un mejor desempeño sexual.

Estas declaraciones fueron desmentidas por Bruno Agostini, quien aseguró que lo que más le causó molestia fue que la modelo lo calificara como mujeriego.

“Nunca imaginé que una persona con tal de hacer daño, tenga que llegar a la mentira y decir cosas. Yo no lo digo por el tema del tamaño ni eso sino que también lo digo porque empezó a decir que ella me había terminado porque yo era no sé qué, que yo era un perro”, contó Bruno Agostini en el programa ‘Válgame’.

A pesar de su incomodidad, el modelo minimizó lo dicho por Vania Bludau y afirmó que solo le importa la opinión de su actual pareja. “Mientras que mi novia me diga que soy un volcán en la cama, ahora mismo lo que diga Vania me da igual”, acotó.

“Lo que más me sorprende es que yo estuve una semana la verdad, y eso pasó hace cinco años, entonces tanta rabia y dolor tiene acumulado que no desprende eso”, agregó.