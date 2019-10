Tego Calderón fue abucheado por cantar ebrio e insultar a sus fans

Tego Calderón volvió a protagonizar titulares pero no por su música, sino por un nuevo escándalo. Esta vez el hecho se registró durante un concierto en Houston, Texas (Estados Unidos).

En las imágenes que fueron compartidas en las redes por los propios asistentes al show del fin de semana se puede ver al cantante Tego Calderón en aparente estado de ebriedad; por lo que fue duramente criticado.

En uno de los videos se aprecia al intérprete puertorriqueño muy irritado y dando un discurso ininteligible sobre el escenario instalado en la ciudad texana. "Yo no quiero que me alaben", es lo poco de lo que se le entiende. Al darse cuenta que la gente lo estaba grabando, muestra una actitud desafiante.

Acto seguido, el boricua empieza a decir palabra ofensivas junto a algunos gestos groseros, como se pueden ver en los diferentes materiales audiovisuales publicados en las redes.

"Los que están grabando, que mamen este...", grita Tego antes de agarrarse la entrepierna. "Como tú, como tú, como tú… toma, cabrones", señala mirando a diferentes celulares.

Al parecer, Tego Calderón se molestó con todos aquellos que se meten en su vida privada y no llegan a entender lo que significa tener una carrera musical.

Más tarde, en vez de concentrarse en deleitar a su público, el cantante de hip-hop pidió que paren la música para volver a dirigirse al público, que en esa oportunidad comenzó a abuchearlo.

"Me da igual si me odian o no", mencionó el artista poco antes de abandonar la tarima ante un público visiblemente desencantado con el espectáculo del que consideraban un ídolo.

Fans de Tego Calderón lo cuestionan en Instagram

Horas después, ‘El Abayarde’ utilizó su cuenta de Instagram para compartir imágenes del polémico concierto de Houston. En su publicación, evitó hablar del incidente que suma a su polémica carrera.

En la sección de comentarios se pudo leer de todo. Mientras algunos le expresaron su apoyo incondicional, otros indicaron que la actitud de Tego Calderón fue una falta de respeto a sus fans.

"Pagamos para verte. Estábamos emocionados y nos dejaste con las manos vacías. Te debes organizar mejor y si necesitas ayuda, búscala", "No vuelvas nunca a Houston", “Acabo de ver un video de #TegoCalderon en #Houston y es hora de que su equipo de trabajo le consiga ayuda. Tego tiene años peleando contra sus mismo demonios....ya es tiempo que lo ayuden.....el es un ícono y una leyenda pero necesita ayuda”, "Fatal hermano. Le faltaste el respeto a la gente que pagamos para verte y que fuimos desde lejos porque somos tus fanáticos y te respetamos. Tú a nosotros no", fueron algunos de los comentarios que le han dejado al puertorriqueño en Instagram.

Colegas de Tego Calderón lo respaldan

Tras la publicación en Instagram, varios artistas le dejaron mensajes al intérprete de “Bandolero” como Zion, Yandel, Kany García y Ñejo.

En su cuenta de Instagram, Farruko dejó un extenso mensaje de apoyo a su amigo en redes sociales. “@tegocalderon estoy contigo hermano, la gente no entiende lo sucio que es este negocio y que uno es un ser humano, uno se carga, uno también tiene problemas, desilusiones y aun así uno trata de darle lo mejor al público”, escribió.

“Respeto leyenda, vamo pa’ encima, no la dejes caer, usted es un guerrero. Respeto y admiración y mucha gloria le has dado al reggaeton; y fuiste el primero en llegar a los morenos y a los gringos y ponerlos a bailar con el género”, finalizó Farruko en su publicación.

“¡Estamos aquí para las que sea! Dios te bendiga Tegui”, dijo por su parte Rafael Pina sobre el cantante que fue denunciado por su expareja.