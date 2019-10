Sergio Galliani sobre su alejamiento de la Tv: “no todo es dinero, no todo es trabajo”

Sergio Galliani, el afamado actor que interpretó a ‘Nachito’ en la teleserie ‘Al fondo hay sitio’ durante ocho años -entre marzo del 2009 a diciembre de 2016), se encuentra alejado de la televisión nacional.

En conversación con RPP, Sergio Galliani confesó que jamás sintió una carga laboral tan pesada durante tantos años y le dijo hasta luego a la televisión porque “necesitaba un descanso”.

“Yo he estado dos años y algo viajando por el mundo porque tengo un canal en YouTube de viajes, me interesa mucho conocer culturas, después de ocho años de serie todos los días. No es que no extrañe, pero necesitas un descanso”, precisó Sergio Galliani en el programa ‘Encendidos’.

“A veces hay que tenerlos bien puestos para decidir parar. No todo es trabajo, no todo es dinero, no todo es estar en las portadas. Necesitaba un cambio”, agregó el actor e integrante de la banda ‘Chabelos’, quien también comentó sobre su visión del éxito ahora que está apartado de las cámaras tras participar en una de las series más exitosas del país.

“Ser feliz debe ser con cualquier cosa. Por ejemplo, ahora me voy todos los días al teatro en scooter y me parece maravilloso. Eso es lo más cercano que tenemos a cómo la gente vive en Europa. Pero es eso, ser feliz con todo y ser feliz con nada”, sentenció Sergio Galliani.