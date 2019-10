Selena Gómez lanza nueva canción pensada en Justin Bieber

Selena Gomez anunció en su cuenta de Instagram la fecha de lanzamiento de su nueva canción “Lose you to love me” (Perderte para amarme), a realizarse la noche del martes 22 de octubre a las 9 de la noche.

Mientras tanto en su canal oficial de YouTube se apertura una cuenta regresiva hasta el lanzamiento del tema.

Sin embargo, lo que más llama la atención es el mensaje que la exchica Disney dejo explicando el trasfondo de la canción:

“Esta canción fue inspirada por muchas cosas que han sucedido en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum. Quiero que la gente sienta esperanza y sepa que saldrás del otro lado más fuerte y una mejor versión de ti mismo.

El mensaje, así como el título de la canción junto a las demás frases que la cantante ha ido dejando a lo largo de la semana en diferentes publicaciones de Instagram, han generado una serie de especulaciones que apuntarían a que el tema sería una referencia directa a su expareja, Justin Bieber.

Coincidentemente las primeras pistas sobre su nueva producción musical se produjeron después de que el cantante canadiense compartiera imágenes de su boda en Instagram.

Una de las más significativas es aquella que dice “Vi las señales y las ignoré", que ha sido interpretada como la aceptación de la relación toxica en la que estuvo envuelta con Justin Bieber, quien meses atrás declaró en un extenso post en Instagram que estuvo descontrolado por su adicción a las drogas, lastimando en el camino a las personas que amaba y sus relaciones.

“Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres, irritable. Me volví distante con las personas que me amaban y me escondí en un caparazón […] Se sentía, como si nunca pudiera reparar el daño que causé en mis relaciones”, escribió el canadiense en su publicación del 2 de setiembre, en Instagram.