Sasha Grey envía respaldo a chilenos por crisis social [VIDEO]

Chile se encuentra en los ojos del mundo luego que estallaran las revueltas en la capital, Santiago, que hasta el momento han dejado un saldo de 11 víctimas mortales. Esta delicada situación que vive el vecino del sur ha llevado a que muchas personalidades del mundo del entretenimiento a manifestar su apoyo al pueblo chileno, entre ellos la exactriz porno Sasha Grey.

Desde su salida del cine para adultos, Sasha Grey se ha mostrado muy interesada en otros temas como la literatura, la música, el arte, pero también en los diversos hechos políticos y sociales que remecen el mundo.

La crisis chilena no ha sido ajena a la exactriz porno y decidió usar su cuenta oficial de Twitter para enviar su respaldo y solidaridad con el pueblo chileno que se encuentra en franca protesta por un nivel de vida más justo.

“Me solidarizo con el pueblo chileno que lucha una noble batalla. Manténgase fuertes”, escribió Sasha Grey en Twitter que, inmediatamente, tuvo una gran reacción de parte de sus seguidores en la mencionada red social, pero también algunos comentarios ‘jocosos’ que juegan con el doble sentido.

Otras personalidades que se han sumado a usar las redes sociales para enviar apoyo a Chile en esta crisis social son René Pérez, Mon Laferte o Luis Fonsi.

En su cuenta de Instagram, el cantante publicó un video con un sentido mensaje de aliento para el pueblo chileno:

“Este mensaje es para la gente de Chile y para los gobiernos de Latinoamérica que parece que no entienden que están pisoteando a la gente y la gente no va a dejar de manifestarse empezando por Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Puerto Rico, Honduras y ahora con Chile. Les digo que tienen el apoyo de todos estos países... Si hay que reunir artistas yo estoy ahí, les digo que no dejen de manifestarse, que así paso en Puerto Rico, pero pacíficamente para que no digan que son revoltosos.... Es mejor aguantarse, eso requiere de más coraje. Aguanten duro y estamos 100 por ciento con ustedes”.

Mientras que Mon Laferte, cantante chilena, tampoco dejó pasar la ocasión para hacer sentir su voz por la convulsa situación que atraviesa su país. En su cuenta de Instagram, la cantante expresó:

“... La gente en Chile se manifiesta por el alza del metro. Esto ha sido la gota que rebalsó el vaso de un sinfín de abusos que han venido sucediendo, incluido las AFP, la educación, la salud. La gente salió a manifestarse y el estado está reprimiendo al pueblo de una manera brutal: disparando y sacando al ejercito a la calle. Quiero pedir a Carabineros y al ejercito que ustedes son el pueblo también; y seguramente hicieron juramento a la bandera y a la Patria, pero ¿Qué es la patria sino su pueblo, su gente? Quítense el uniforme, pónganse del lado que corresponde. Por favor, tenemos que estar más unidos que nunca. Chile tiene que estar más unido que nunca”.

Otro que también se manifestó en redes sociales fue el cantante boricua Luis Fonsi, quien en su cuenta oficial de Twitter posteó lo siguiente: “Fuerza, Chile”.

En tanto que el actor Pedro Pascal posteó lo siguiente: “12 curiosidades de Chile, que tal vez ustedes no conocían. 1. El Metro de Santiago cuesta cuatro veces más que el subte de Buenos Aires y es más caro que el de Nueva York”.