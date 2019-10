Magaly Medina critica al Miss Perú por contratar a Fernando Carrillo como animador

La conductora de televisión Magaly Medina se mostró indignada con la organización del Miss Perú 2019 por contratar a Fernando Carrillo para que animara el certamen de belleza, pese a que este fue sentenciado por acoso sexual.

Tras la realización del Miss Perú 2019, miles de cibernautas se mostraron descontentos por los errores que hubo durante el evento. Uno de los aspectos más criticados fue la presencia del actor mexicano Fernando Carrillo como animador, pues muchos aseguraron que no tenía nada de carisma.

Magaly Medina manifestó su descontento al saber que Fernando Carrillo, quien enfrentó una sentencia por acoso sexual en una corte de Miami en 2014, estuvo en el certamen de belleza más importante a nivel nacional.

“¿A quién se le ocurrió traer a Fernando Carrillo que está desaparecido hace tiempo? Y no solo eso, sino que él fue condenando en los Estados Unidos por acoso sexual a una mujer”, aseveró.

“¿Cómo es que la producción no le dijo a la organizadora Jessica Newton que este señor tenía esos ‘anticuchos’ y que no podía ser mezclado con un evento que defiende a la mujer, que trata de la no violencia contra la mujer, que esta contra todo tipo de agresión contra la mujer?”, añadió la presentadora, ya que, como se recuerda, las candidatas al Miss Perú 2019 dieron un mensaje sobre la lucha contra la violencia a la mujer.

Magaly Medina continuó manifestando su indignación por la presencia de Fernando Carrillo en la ceremonia del Miss Perú. “No podían tener a alguien sentenciado por una agresión de ese tipo animando el concurso más importante del Miss Perú aquí”, enfatizó.