Marina Mora sobre participación de Ángela Ponce en el Miss Perú: “Mi concurso es de mujeres”

Durante la presentación de de las candidatas al Miss Teen Model Perú 2019, la exreina de belleza Marina Mora se pronunció sobre las duras críticas que tuvo la organización del Miss Perú 2019, que encabezó Jessica Newton.

Marina Mora expresó su desacuerdo con la presencia de la Miss España 2018 Ángela Ponce, quien es la primera mujer transexual en ganar un certamen de esta magnitud.

“Lo que te puedo decir es que como seres humanos nos tenemos que respetar siempre pero en mi concurso que es de mujeres y adolescentes, definitivamente no tendría acá cabida”, señaló la Miss Perú 2001.

“Lo respetamos, en mi escuela hemos tenido alumnos así pero mi concurso es para mujeres, creo yo que a esta edad hay que diferenciarnos”, agregó Marina Mora.

Además, Marina Mora tuvo duros comentarios para el reciente concurso Miss Perú 2019, “Falta, realmente es una tristeza ,lo único rescatable es la ganadora”, indicó.

Asimismo, resaltó a la ganadora de la corona, Kelin Rivera, quien se inició en el mundo del modelaje en su escuela.

"Obviamente tenemos ojos y tenemos toda la experiencia del mundo, pero puedo desearle todo el éxito del mundo a Kelin, que además estuvo conmigo desde sus inicios y le deseo lo mejor igual que a mis chicas", dijo Marina Mora.

"Al ser algo positivo para ellas es algo que a nosotros nos llena de orgullo y nos hace motivarnos para mejorar profesionalmente", agregó.

Sobre su amistad con Jessica Newton, Marina Mora explicó que no hay enemistad, sin embargo no siempre coincide con ella en sus opiniones. Yo no me peleo nunca con nadie, simplemente siempre he distanciado mis opiniones de las opiniones de otars personas", sentenció.