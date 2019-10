Promotora se pronuncia tras vuelo perdido de Kim Hyun Joong en Perú

Luego que el cantante Kim Hyun Joong fue imposibilitado de abordar su vuelo a Chile en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la promotora de eventos en Perú decidió pronunciarse con un comunicado oficial desde su cuenta de Facebook.

Según se pudo leer en el mensaje de ‘A Promotion Perú’, el artista surcoreano ya se encuentra rumbo a su país. “Nuestro compromiso y responsabilidad no es solo brindarle lo mejor a las fans, sino también a quien se lleva el corazón de todas y cada una de ustedes. A veces tratamos de entender a las autoridades, pero existen situaciones inexplicables que perjudican o ponen piedras en el camino”, se pudo leer en un inicio del mensaje.

“A pesar de todo, se salió adelante. Para muchas personas es muy fácil insultar y desmerecer, para ‘A Promotion’ es salir adelante y proteger a quienes son afectados. Siempre presentes. Para tranquilidad de todas las fans, Kim Hyun Joong va rumbo a casa", se agregó.

Como se sabe, el exintegrante de SS501 fue imposibilitado de abordar su vuelo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, programado para el mediodía del lunes 21 de octubre, para continuar su viaje hacia Chile.

Las primeras informaciones apuntaron a que unos de sus documentos del idol K-Pop no estaría en regla. No obstante, en redes sociales las fans se mostraron indignadas por lo que tuvo que pasar Kim, culpando a la empresa ‘A Promotion Perú’ de una mala coordinación y no haber pagado los impuestos correspondientes.