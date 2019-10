Kendall Jenner publica fotos inéditas de Kim Kardashian por su cumpleaños

El cumpleaños 39 de la estrella de reality “Keeping Up with the Kardashians”, Kim Kardashian, se volvió tendencia en redes sociales, uniéndose a la celebración su hermana menor, Kendall Jenner quien, a través de sus stories de Instagram, compartió fotografías inéditas de la socilité, incluida una junto a su esposo Kanye West.

La primera instantánea muestra a una adolescente Kim Kardashian, de 16 años, cargando en su regazo a su hermana cuando aún era una bebé, posiblemente en el año 1996.

La segunda imagen es de unos años después, cuando Kendall Jenner tendría entre dos y tres años. Su hermana Kim Kardashian la carga contra su pecho.

En la tercera fotografía aparece solo la empresaria de KKW Beauty jugando con su cabello peinado con dos colas de caballo. Aunque lleva maquillaje, su imagen dista mucho de su aspecto actual hasta el punto de hacerla casi irreconocible.

Sobre la evolución de Kim Kardashian la revista Vogue declaró alguna vez que esta “obtuvo todos sus logros al pasar toda una vida en transformaciones de belleza que han hecho que sus fanáticos la vean con gran interés”. Precisamente es esta publicación quien tiene a Kendall Jenner como modelo principal para su editorial de abrigos de otoño. Fotografías que la hermana de Kylie Jenner compartió en su cuenta de Instagram.

Finalmente, la última imagen que la modelo de 23 años publicó es un momento íntimo entre Kim Kardashian y Kanye West, donde ambos aparecen relajados y acurrucados en un sofá.

Hasta el momento la Kim Kardashian no ha realizado ninguna publicación sobre su fiesta de cumpleaños (realizado el 21 de octubre), limitándose a mostrar en sus stories los diferentes saludos y fotos que recibió de otras celebridades como la cantante Jennifer Lopez y la rapera Nicky Minaj.