Jessica Newton responde a críticas de Marina Mora y defiende a Ángela Ponce

La organización del Miss Perú a cargo de Jessica Newton recibió fuertes críticas de los espectadores, entre ellas destaca la opinión de la exreina de belleza Marina Mora.

La ahora encargada del “Miss Teen” calificó de ‘fatal’ al certamen nacional, además, negó que se acepten a concursantes como Ángela Ponce, Miss España y primera mujer transexual.

“Mi concurso que es de mujeres y adolescentes, definitivamente no tendría cabida”, señaló Marina Mora ante cámaras.

Jessica Newton y Marina Mora

Ante la fuerte crítica de la Miss Perú 2001, Jessica Newton defendió a la modelo española y aseguró que le causa pena el comentario de su colega.

“La verdad yo no voy a perder ni un minuto hablando de nadie. Cada peruano es libre de pensar como quiera, yo voy a construir. Yo no sé ni siquiera de su trabajo, entonces estoy feliz de tener a Ángela Ponce. Creo en los derechos humanos, creo en el valor de cada ser humano y sí, me da mucha pena, porque ya no me indigna, que no respetemos los derechos de las personas, que no respetemos a las mujeres", señaló Jessica Newton a diario Ojo.

Ángela Ponce.

Jessica Newton le pide a Marina Mora que no ponga límites

Además, le recordó a Marina Mora su pasado como representante del Perú en los certámenes de belleza.

“Hay gente que critica a los demás, yo creo que lo único que le diría a Marina Mora es que mire su corazón porque ella también ha sido una reina nacional y le toca ser quien represente a las mujeres en su totalidad y no que les ponga límites ni que las critique. Yo me sorprendo y me da mucha pena, pero ya queda en ella y en su corazón”, mencionó la organizadora del Miss Perú.