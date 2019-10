Jennifer López impacta redes sociales mostrando perfecto abdomen a los 50 años

Jennifer López, a sus 50 años se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera como actriz, cantante e influencer en redes sociales. Muy activa en Instagram, JLo compartió una foto de su esbelta figura que en poco tiempo se volvió viral alcanzando más de 2 millones de reacciones en la mencionada plataforma virtual.

Y es que Jennifer López es una asidua a las fuertes rutinas del gimnasio, las mismas que la mantienen en excelente forma a sus 50 años. Sin embargo, JLo dejó el glamour que caracterizan sus publicaciones en Instagram para sacarse un selfie al concluir el entrenamiento luciendo al natural con ropa deportiva y el cabello recogido.

jennifer López luce sexy imagen a los 50 años

La cantante y actriz decidió postear la foto en su cuenta oficial de Instagram y al poco rato ha alcanzado un poco más de 2 millones de corazones, con un número no menor de comentarios que han caído rendidos ante los encantos naturales de Jennifer López que hoy la tienen más vigentes que nunca.

Esta imagen, por ejemplo, ha superado las reacciones que concitó su foto al lado del colombiano Maluma, la cual tuvo un millón 332 mil 849 corazones.

Publicación de Jennifer López en Instagram

En Instagram, Jennifer López tiene una amplia legión de fans que superan los 103 millones de followers.

El secreto de Jennifer López

Y es que, en su momento, Jennifer López, consciente del paso del tiempo, ha revelado su secreto para mantenerse radiante y en perfecta forma a pesar de sus 50 años a cuestas: “No bebo alcohol, no fumo y no tomo cafeína. Esas cosas, realmente, te arruinan la piel a medida que envejeces”.

jennifer López luce sexy imagen a los 50 años

Pero también destacó lo importante de dormir bien: “Amaría dormir 9 o 10 horas, pero eso nunca lo logro. Así que 7 u 8 horas son obligatorias para mí. Si no lo hago, no me siento bien. Me empiezo a sentir loca, me pongo sensible y me siento cansada todo el tiempo”.

Jennifer López en su mejor momento

Jennifer López es de esas artistas que han sabido mantener vigentes a lo largo del tiempo, acorde a las exigencias y modas tanto en el mundo de la actuación como en la música.

jennifer López luce sexy imagen a los 50 años

Como intérprete, JLo está próxima a estrenar su más reciente film, “Hustler”, que según un importante sector de la crítica es el papel más importante y mejor logrado de Jennifer López, inclusive, algunos han asegurado que podría ser una fuerte candidata para ser nominada a los premios Oscar.

En cuanto a lo musical, Jennifer López, que sabe jugar con el mercado anglosajón y el latino, tuvo recientemente un concierto en el mítico Madison Square Garden al lado del mediático cantante colombiano Maluma, cuyas imágenes se hicieron virales en redes sociales, donde ambos interpretan el tema “No me ames”, cuya versión original de 1999 la grabó al lado de su exesposo, el salsero Marc Anthony.

jennifer López luce sexy imagen a los 50 años

De hecho, en su cuenta de Instagram, Jennifer López reflexionó sobre esta colaboración con el colombiano:

“El arte de la colaboración… es lo que amo de este negocio. La verdadera magia ocurre cuando la inspiración se encuentra con la ausencia de ego. Es muy divertido cuando diferentes artistas se juntan y cada uno contribuye a crear algo especial y verdadero y real para que todos lo experimentan y disfruten ¡Aquí vamos!”

Jennifer López al lado de Maluma en Instagram

En el plano personal, Jennifer López se encuentra en una situación muy estable al lado del beisbolista Alex Rodríguez, con quien ya se comprometió este año a finales de setiembre con una fiesta. Sin embargo, detalles como la fecha pactada el matrimonio y donde se realizará siguen siendo un total misterio.