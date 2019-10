Karla Tarazona sobre Isabel Acevedo: “Fresca y caradura para sentarse a decir que le fueron desleal”

Karla Tarazona rompió su silencio tras el escándalo amoroso del padre de su hijo, Christian Domínguez, y la bailarina Isabel Acevedo.

A un día de que la popular ‘Chabelita’ admitiera que se sentía afectada por el fin de su relación con el cantante de cumbia, la conductora también decidió opinar y lanzó una fuerte crítica contra ella.

“Lo que yo voy a decir y otros no hay tenido los pantalones decírselo (a Isabel Acevedo) es lo que piensan muchas personas, que es bien fresca y caradura para sentarse a decir que le fueron desleal, cuando ella también fue partícipe de una situación así”, arremetió Karla Tarazona durante el segmento ‘Juicio Final’ de “Válgame”

Sobre las polémicas imágenes de Christian Domínguez con la también cumbiambera Pamela Franco, la conductora aseguró que es una lección de vida para ‘Chavelita’.

“La vida nos da un golpe tan duro que nos enseña como andar y cómo no andar en la vida haciendo daño a las personas”, señaló.

Sin embargo, al final de la ronda de preguntas de sus compañeros conductores, Karla Tarazona aseguró que no siente rencor por la bailarina."En mi corazón no existe rencor para ella, ni para él... Una puede perdonar pero no olvidar", sentenció.

Janet Barboza sobre Isabel Acevedo: “¿Se roba a tu marido y al final hay que compensarla?”

La conductor de ‘Válgame’ se pronunció sobre la polémica que envuelve a ‘Chabelita’ y las camionetas que Christian Dominguez puso a su nombre.

“¿Sería una especie de indemnización contra los daños emocionales? Es decir, que llegan a tu casa, se convierten en tu amiga, come en tu mesa, se roba a tu marido y al final hay que compensarla por daños emocionales”, enfatizó la presentadora del programa de Latina.

Isabel Acevedo niega que Christian Dominguez aportara dinero para su peluquería

En redes sociales se criticó a la popular ‘Chabelita’ por la supuesta mejora económica que tuvo desde que comenzó su relación con el cantante de cumbia. Cansada de esto, dio su versión en el programa ‘En boca de todos’.

“Eso es totalmente mentira, Christian jamás (me dio dinero), por eso yo me siento tranquila porque él no me puso ningún local, no me pagó nada y por eso yo estoy bien, o sea es mío , es mi propiedad. Yo trabajé por eso", aseguró Acevedo.