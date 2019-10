Isabel Acevedo sobre ruptura con Christian Domínguez: “Pensé que iba a reflexionar”

Isabel Acevedo decidió dar sus descargos, luego de que su expareja Christian Domínguez publicara en el programa ‘Válgame’, que ella había decidido finalizar su relación luego de tres años juntos.

La bailarina fue la invitada especial del programa “En boca de todos”, donde contó su verdad de los hechos sobre el repentino término de su relación con el cumbiambero. Isabel Acevedo reveló que antes de hacerse público el ‘ampay’ de su expareja Christian Domínguez con Pamela Franco, ya tenía las sospechas de la infidelidad.

Pese a ello, la bailarina sorprendió a todo el set al confesar que tenía las esperanzas de regresar con el intérprete de la Gran Orquesta Internacional.

“Como ustedes saben, yo he tenido una relación de tres años y el amor no se va de la noche a la mañana, yo pensé que de repente nos íbamos a pelear, que Chritian en algún momento iba reflexionar, de repente me iba da una confianza e íbamos a continuar”, reveló la popular ‘Chabelita’.

Además, reveló que no sabía que su expareja y la cantante Pamela Franco asistían al mismo gimnasio desde hace algún tiempo, como lo evidenció el programa de Magaly Medina.

“Esa fue la gota que derramó el vaso, eso confirmó algunas sospechas que yo tenía, por el hecho que también él paraba en el gimnasio, él nunca me mencionó que iba a entrenar ahí”, afirmó ‘Chabelita’.

El conductor Ricardo Rondón hizo énfasis en la actitud de que Christian Domínguez al anunciar el fin de su relación en el programa ‘Válgame’, por lo que Isabel Acevedo respondió que lo hizo para “quedar bien”.

“Todo el mundo lo sabe, él ya sabía lo del ‘ampay’ y él se adelantó para quedar bien” explicó la bailarina.