Isabel Acevedo sobre su peluquería: “Christian Domínguez no me puso ningún local”

Luego de hacerse pública la ruptura entre el cantante Christian Domínguez y la bailarina Isabel Acevedo, muchos usuarios de las redes sociales señalaron que desde que inició el romance entre ambos artistas, ‘Chabelita’ ha progresado económicamente.

Esta situación puso incómoda a Isabel Acevedo, quien decidió asistir al programa “En boca de todos” para desmentir los rumores que aseguran que el cumbiambero invirtió en su salón de belleza y en su camioneta.

Se ha dicho que tú tienes una peluquería linda y exitosa, se comentó mucho que Christian Domínguez prácticamente pagó todo, indicó el conductor ‘Carloncho’, Isabel Acevedo negó rotundamente haber recibido aportes de dinero por parte de su expareja.

Isabel Acevedo niega aporte de Christian Domínguez en sus propiedades

“Eso es totalmente mentira, Christian jamás (me dio dinero), por eso yo me siento tranquila porque él no me puso ningún local, no me pagó nada y por eso yo estoy bien, o sea es mío , es mi propiedad. Yo trabajé por eso”, aseguró ‘Chabelita’.

Isabel Acevedo explicó que pudo invertir en sus negocios gracias a la herencia de una propiedad que le dejó su padre al fallecer.

“Esa plata es de la herencia que me dejó mi papá” al fallecer porque yo tenía un terreno, lo vendimos y nos repartimos entre todos mis hermanos. Yo veía cuando usar esa plata y en qué invertirla", afirmó la expareja de Christian Domínguez. “Es más, con ese dinero yo me compré mi primer carro y luego compré mi local”, añadió.

Por otro lado, Isabel Acevedo también aclaró el tema de la camioneta que le compró el integrante de la Gran Orquesta Internacional, según contó la bailarina, el cumbiambero vendió el auto que ella misma se compró para comprarle uno mejor. “Él solo aumentó el capital para comprar la camioneta”, finalizó.