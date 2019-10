¿Nacho engañó a su esposa con otra mujer y por eso se separaron?

El cantante venezolano, Nacho, anunció que se ha separado de su esposa Inger Mendoza, sin embargo, un detalle llamó la atención de sus fanáticas ya que asegura que siguen viviendo juntos.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Mi niña bonita” dijo lo siguiente: “Hay hogares donde predomina la violencia, los gritos, el enfrentamiento, entonces, mucha gente considera eso más familia que lo que nosotros podamos ser, aunque no estemos juntos como pareja".

PUEDES VER Nacho confirma separación de su esposa Inger Mendoza

Continuó: "Una decisión que no tiene que ver con nadie, ni con nada, que no involucra a terceras partes. Nosotros nos amamos, no somos pareja, pero nos vamos a amar siempre. Dejen de echarle la culpa a alguien, nadie tiene que ver con esta separación”.

Nacho confesó que los dos están dispuestos a darles el mayor tiempo posible a sus hijos porque no dejarán de ser una familia: “Una familia no la hacen los besos”, concluyó. Sin embargo, muchos de sus seguidores criticaron que este clip sea grabado frente a sus hijos porque no es bueno que lo sepan de esa manera.

Al entrar en razón, el artista venezolano lo borró de su Instagram. Su ex pareja, Inger Mendoza también comentó que todo está bien entre ellos y reiteró que no había una tercera parte involucrada.

Por otro lado, algunos medios del espectáculo creen que la relación se acabó porque Nacho mantuvo una romance con la animadora Melany Mille ya que se les ha visto juntos en varios eventos, la acompañó a recibir premios y más.

Inger y Nacho junto a sus hijos

Además, hubo rumores que a Inger le estaban mandando mensajes privados diciendo que el venezolano estaba con otra mujer, cosa que aún no está confirmado.

Sus fans están desconcertados ya que la pareja era una de las más sólidas en el mundo del espectáculo ya que tenían 10 años de matrimonio y fruto de su amor, tuvieron tres hijos: Miguel, Santiago y Diego. La pareja se comprometió en el 2013 y un año después se casaron.