Don Francisco llora por crisis social en Chile [VIDEO]

La profunda crisis política y social que viene azotando Chile ha dado la vuelta al mundo y muchas personalidades del entretenimiento han hecho escuchar su voz sobre estos aciagos momentos que atraviesa el vecino del sur. Uno de estos fue uno de los chilenos más famosos del mundo, Don Francisco, quien entre lágrimas pidió a sus compatriotas dialogar para detener la ola de violencia.

Durante un programa de la televisión chilena, Don Francisco no pudo evitar hablar de la complicada situación que se vive en la capital mapocha, Santiago.

“... Prioridad es la paz nacional, eso es lo prioritario. Tenemos que unir a la gente y proteger a los más débiles, a quienes se sienten más inseguros.... Hacia ellos tiene que ir la ayuda y la protección. A través de este sistema solamente nos vamos a destruir más...”

Don Francisco continuó con su mensaje que se puso cada vez más emotivo, el cual se vio reflejado en su rostro, sensibilizado por la frágil situación social que parece no tener una solución a la vista en el corto plazo.

“... A las personas que han destruido el metro, los supermercados, se están perjudicando ellos mismos, porque no van a tener transporte, llegarán a sus trabajos con más minutos de retraso... Se tiene que detener esto... Conozco a la familia chilena... Me duele...” en ese momento, la voz de Don Francisco se entrecorta y comienza a llorar, solo para ser consolado por los conductores del espacio televisivo.

Pero, cuando la conductora y modelo Tonka Tomicic intenta que Don Francisco abra más su corazón y confiese su sentir, este agrega:

"Que busquemos un arreglo, algo y no nos olvidemos después del arreglo de lo que quedo pendiente.... No tengo la solución, yo he sido solo un comunicador que ha buscado en el tiempo, y estoy en la última etapa de mi vida de aglutinar a la gente frente a una sola idea (ayudar a la gente discapacitada) ... Me gustaría llegar al corazón de la gente para que se detenga todo”.

Asimismo, Don Francisco expresó que es tarea de todos que un clima de seguridad y de un futuro próspero se perciba en toda la población: “Tengo hijos, nietos que tienen que crecer en un futuro perfecto. Nada es perfecto, pero la gente debe sentir que se va a mejorar...”

Pero cuando pidieron su opinión respecto a qué es lo que debería hacerse para llegar a una solución a la eclosión social que hoy atormenta a Chile, Don Francisco esbozó una idea: “Van a tener que deponer muchas ideas, encontrarán un acuerdo que no es perfecto, pero la gente debe sentir que habrá un mañana mejor”.

Don Francisco, prosiguió con su relató y confesó que si de él dependiera uniría a todos sus compatriotas para llegar a una solución que beneficie a ambos extremos que están enfrentados en esta crisis social.

“Si yo tuviera la capacidad... he dicho lo que me sale del alma. Muchas cosas no las domino, no me meto en temas que no domino, no comento públicamente. Tampoco quisiera dividir a la gente con una posición. Siempre quise aglutinar voluntades en base a una idea, además de entretener, sino aunar voluntades”.

Finalmente, Don Francisco recordó lo confundida que vio a sus compatriotas chilenos cuando se dieron los cortes del servicio al metro de Santiago, situación que le hizo recordar a una experiencia muy similar cuando un desastre natural azotó al de por si golpeado Haití.

“Anduve en la calle como a las 3.30 de la tarde y mientras avanzaba la hora veía que se cerraba una y otra línea del metro y la gente caminaba como que no sabían para donde iban. Con rabia, pero desorientado. No sabían cómo llegar a sus casas, una cosa que los sorprendió a mitad del día... Yo viví algo parecido en el terremoto de Haití: caminaban y no sabían para donde caminaban... los veía por las calles, no sabían que pasaba... eso los sorprendió. Estos días fueron muy tenso para ricos y pobres. Tenemos que buscar una solución”.