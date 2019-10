Melissa Klug también denunció a Diego Chávarri de maltrato [VIDEO]

Luego de que Yusley Cabrera hiciera pública la denuncia de violencia física y psicológica contra Diego Chávarri en el programa “Mujeres al mando”, muchos televidentes recordaron las revelaciones que hiciera Melissa Klug en el pasado.

Era 2016 y la popular ‘Blanca de Chucuito’ se animó a sentarse en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para revelar insólitos pasajes de su vida.

Una de las confesiones que realizó Melissa Klug fue respecto al episodio de violencia que vivió cuando mantenía una relación con Diego Chávarri.

Según contó la ex de Jefferson Farfán en aquel programa de 2016, el exfutbolista la ahorcó por una broma en la que participó.

“Me presté para un programa donde él trabajaba y hacer una broma telefónica. Creo que eso lo golpeó en su orgullo porque me insultó", dijo Klug y reveló que ese fue el motivo de su ruptura.

Asimismo, confesó que luego de una larga insistencia accedió a encontrarse con Chávarri luego de varios días de haber terminado la relación.

“Cuando llego (luego de que me pidiera varias veces) me arranca el celular, me hace una escena de celos y me agarra del cuello arrastrándome hasta una esquina, pero felizmente toqué el timbre de su casa para que alguien salga en mi defensa”, manifestó.

Melissa Klug contó que Diego Chávarri no llegó a más por la intervención de una señora en la calle. “Le pedí ayuda a la mujer y se puso a llorar. Me pedía perdón y dijo que iría al psicólogo”, acotó.

Diego Chávarri y Yusley Cabrera

El exfutbolista Diego Chávarri fue denunciado públicamente por su expareja Yusley Cabrera de violencia física y psicológica. La joven venezolana expuso audios donde se puede oír cómo la maltrataba frente a su hijo de nueve años y la madre del ex chico reality.