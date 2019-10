Diego Chávarri niega agresiones a su expareja: “Ella miente y está ardida”

El exfutbolista Diego Chávarri vuelve a protagonizar titulares, esta vez, por una lamentable situación que involucra denuncias de agresión física y psicológica por parte de su expareja Yusley Cabrera, quien según el ex ‘guerrero’ estaría celosa porque publicó historias en Instagram junto a otra mujer.

El ‘chico reality’ se comunicó vía telefónica con el programa “Mujeres al mando” para dar sus descargos y expresar su verdad sobre las graves denuncias de su exnovia. Diego Chávarri negó rotundamente haber golpeado a Yusley Cabrera, sin embargo, aceptó que el trato que tenía con ella “no fue el adecuado”.

“Cuando estoy molesto, puedo hacer muchas cosas. Le dije que se vaya y regresara cuando no esté”, señaló el ex de Melissa Klug

Como se recuerda, la venezolana contó en el mismo espacio de Latina que Diego Chávarri la botó de su casa a altas horas de la noche sin importarle que estaba junto a su pequeño hijo.

Sobre esta situación, el ex ‘guerrero’ explicó que lo hizo porque “estaba muy molesto y ofuscado”. “Le dije que se vaya porque no quería tener más problemas. Ella dice que yo la agredí, pero ella me comenzó a tirar cosas. Sin embargo, luego se despidió de mi mamá y de mí. Conversamos y lloramos juntos y todo fue muy tranquilo”, se justificó Diego Chávarri.

En los audios presentados por la extranjera, se oye al ex ‘chico reality’ con una actitud bastante violenta, pidiéndole a su entonces pareja que abandone el departamento conde convivieron durante dos meses. Diego Chávarri minimizó la situación agregando que Yusley regresó a su vivienda en reiteradas oportunidades después de ese episodio.

“Le di todo lo que necesitaba de la despensa porque me preocupaba, por qué no tenía para comer. Ella regresó después de la discusión para conversar conmigo”, contó Diego Chávarri.

Además, el ex de Melissa Klug indicó que Yusley Cabrera mintió al salir a denunciarlo públicamente por maltratos físicos y psicológicos. Incluso, Diego Chávarri contó que le compró todo lo que faltaba para que pueda regresar “tranquila” a Venezuela.

“Más que nada (se fue) por un tema de papeles de su hijo, yo le compré lo que faltaba para que vaya a su país”, agregó el exdeportista.