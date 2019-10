Bebe Rexha responde en Instagram a usuaria que la tildó de “gorda”

Bebe Rexha se ha ganado la admiración de muchos seguidores luego de que respondiera a una usuaria en Instagram donde le dijo que sería mejor que bajara de peso. Las redes sociales juegan un papel importante no solo en las celebridades sino en cualquier persona ya que están en constante exposición y esto puede traer graves consecuencias si no tienen su autoestima alta.

Hay muchos que creen que pueden opinar sobre el aspecto físico de otros sin pensar en que puede afectar sus sentimientos. Sin embargo, hay gente como la cantante que sabe llevar este tipo de críticas.

No es la primera vez que tiene que enfrentar un problema como este ya que confesó una vez que en los Grammy 2019, ningún diseñador apostó por ella por ser demasiado “gruesa” y no encajar con el perfil de belleza.

No solo le molestó el comentario, sino leer cómo había personas que los defendían. Tras pasar esta mala experiencia llegó otra hace poco y es que una usuaria de Instagram criticó la manera en cómo se veía en su foto.

Bebe Rexha asistió al programa de Ellen DeGeneres y se tomó una foto en el backstage donde sale con un vestido negro y unas botas altas del mismo color. Sin embargo, una mujer puso lo siguiente: “Wow, necesitas perder peso”.

Y la artista le respondió de una manera inteligente: “No, tú necesitas aprender a aceptar y trabajar en tu propio odio”. Después de esto, sus fanáticos fueron al perfil de esta persona y comenzaron a criticarla por juzgar a alguien por su talla.

Horas más tarde, ese perfil ya no pudo recibir más comentarios ya que los desactivó de su cuenta.

Bebe Rexha y su lucha contra el ciberacoso

No es la única artista que está enfrentándose a este tipo de problemas, Danna Paola es otra de ellas que le restan importancia a los malos comentarios porque aseguran que no los toman en cuenta ya que no sirven para avanzar su carrera.

Bebe Rexha está convencida que en este mundo hay lugar para todos menos para los acosadores y eso va acabar pronto porque más personas se están dando cuenta que están haciendo mal.