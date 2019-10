¡Se casó! Paula Manzanal contrajo matrimonio en ceremonia íntima

Paula Manzanal contrajo matrimonio civil con Adam Cartwright. A través de Instagram, la modelo peruana compartió el emotiva ceremonia donde aparece con un vestido de novia en un recinto desde Australia.

El ahora esposo de Paula Manzanal causó polémica porque se dijo que es el hermano directo de el padre del hijo de la modelo, Jordan Davies. Sin embargo, ella lo desmintió y afirmó que Adam es hijo adoptivo del padre de Jordan, además, no conoce al DJ.

La modelo y exchica reality asegura que su esposo Adam Cartwright es el mejor hombre que ha podido elegir para compartir su vida.

“Mrs. Cartwright. Why is my name so long? Por qué mi nombre es tan largo Jajajaja 1st Wedding Ceremony. No pude haber elegido a un mejor hombre que sea parte de mi vida y la de mi bebé y así juntos formar una nueva y más grande familia. Te amo baby. Gracias por ser el más bueno, cariñoso, divertido y leal conmigo y con mi peque @valentinomanzz @adam.cartwright1 Sr. y Sra. Cartwright desde hoy. Nos reíamos demasiado porque tengo 5 nombres y nadie podía pronunciarlo”, escribió Paula Manzanal en Instagram.

Paula Manzanal y Adam Cartwright