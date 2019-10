Jessica Newton respalda a Andrés Hurtado y responde críticas contra organización de Miss Perú 2019

El domingo pasado la arequipeña Kelin Rivera fue coronada como la nueva “Miss Perú 2019”. El certamen reunió a exreinas de bellezas nacionales e internacionales como la Miss España 2018, Ángela Ponce.

Sin embargo, para muchos usuarios, la organización estuvo muy por debajo de lo que se mostraba en otros años. Debido a esto Jessica Newton, organizadora del evento, se pronunció en torno a las críticas de la transmisión.

En diálogo con un conocido medio local, la ex Miss Perú destacó el certamen y aclaró que todo se desarrolló con total transparencia.

Captura de Twitter.

“Lo más importante del certamen es que se haya notado que ha sido una edición transparente, que el público haya podido ver de cerca a sus favoritas y conocer sus puntajes. Eso me deja feliz. Mi labor es elegir a la mejor reina para el Perú, no tengo espacio para las críticas”, indicó al diario El Comercio.

A pesar de los comentarios en Twitter en torno a los problemas técnicos, Jessica Newton destacó el trabajo realizado y defendió la intervención de Andrés Hurtado ‘Chibolín’ en la producción de “Reina de Reinas”.

"Le estoy agradecida a Andrés Hurtado porque ha demostrado tener pasión por el Miss Perú, nunca había tenido un concurso como este. Yo estaba triste por todo lo que había pasado (la destitución de Anyella Grados) y él me apoyó, por eso ahora no tengo espacio para las críticas. Andrés, además, fue uno de nuestros auspiciadores, con gusto volvería a trabajar con él”, expresó.

Andrés Hurtado y kelin Rivera. Foto: José Abanto.

“Ni siquiera he preguntado si hubo o no un problema técnico, porque lo más importante para mí es que haya sido una elección transparente. Lo de ayer ha sido un regalo, me sentí tranquila y feliz. Me encantó la prueba sin maquillaje y que las reinas se enfoquen en un tema tan importante como la violencia contra la mujer. La alianza con la Policía Nacional también es algo que valoro muchísimo", expresó la exreina de bellezas.