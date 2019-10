Miley Cyrus responde a polémica con comunidad LGBTQ

Miley Cyrus ha sido fuertemente criticado por, supuestamente, haber enviado mensajes indirectos a su aún esposo Liam Hemsworth y, de paso, aludir a la comunidad LGBTQ. Sin embargo, antes que la polémica se extienda la propia cantante ha usado sus redes sociales para desmentir ambas cosas.

Todo comenzó en una transmisión en vivo que Miley Cyrus hacía con Cody Simpson, su actual pareja, pero en un momento dado, la ex de Liam Hemsworth lanzó una frase que muchos asumieron estaba dirigida para su aún esposo, pero que también fue tomado por otros por una ofensa hacia la comunidad LGBTQ.

“Hay buenos hombres por ahí, muchachos. No se rindan. No tienen que ser gay. Hay buenas personas con penes por ahí. Solo tienes que encontrarlas. Tienes que encontrar un pene que no sea un idiota ¿Sabes a qué me refiero?”, dijo Miley Cyrus, mientras Cody Simpson tan solo se remitía a escuchar.

Sin embargo, Miley Cyrus no se detuvo ahí y prosiguió: “... Siempre pensé que tenía que ser gay porque pensé que todos los hombres eran malvados, pero no es cierto. Hay buenas personas que tienen penes. Solo he conocido a uno”.

Estas palabras no sentaron nada bien a la comunidad LGBTQ en redes sociales que pronto comenzó a criticar a Miley Cyrus, pero otros también señalaron que ese tipo de comentarios le hacían un flaco favor en su proceso de divorcio con Liam Hemsworth.

Miley Cyrus se defiende

Sin embargo, al poco rato de darse a conocer esta información, el portal TMZ hizo unas actualizaciones revelando que estas palabras hechas por Miley Cyrus no tendrían nada que ver con Liam Hemsworth, revelando que el divorcio de ambos tiene un acuerdo prenupcial, de hecho, aseguró que ambos personajes no se dirigen la palabra.

Asimismo, TMZ aseguró que la cantante no había tenido intención, en ningún momento, de ofender a la comunicad LGBTQ, hecho que tiene mucho asidero al ver su última publicación en Twitter donde la cantante aclara dicho punto.

“He hablado mie**a sobre los tipos asquerosos, pero déjenme ser clara. No eliges tu sexualidad. Naces como eres. Siempre ha mi prioridad proteger a la comunidad LGBTQ de la que soy parte”.