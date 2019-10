¡Igual al Príncipe Harry! Meghan Markle confirma que su hijo Archie es pelirrojo

Hace 5 meses, los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry tuvieron un bebé. La pareja real lo llamó Archie Harrison y fue considerado como el niño más esperado en Inglaterra.

A medida que pasaba el tiempo, muchos seguidores comenzaron a preguntarse a quién había salido ya que no le encontraban parecido a ni uno. Sin embargo, lo que más querían saber era su color de cabello.

Algunos creían que sería de color negro como su madre pero otros, pelirrojo como el hijo de Lady Di. Muchas de las fotos que se le tomaron no dejaban ver con claridad es por eso que Meghan Markle salió a decir que tenía los genes de su esposo, el príncipe Harry.

Esta gran noticia la dio a saber en los Premios WellChild donde ambos asistieron y le dijeron a los fanáticos que su hijo Archie Harrison es pelirrojo y se le puede ver en las cejas.

“Meghan dijo que sí y Harry dijo que definitivamente lo es, se puede ver en sus cejas”, aseguró una de las asistentes al evento.

Luego comentó lo siguiente: “Harry dijo que no había tenido cabello durante cinco meses, pero Meghan le dijo que lo había llevado a un grupo de juego y que había otros niños allí con la misma cantidad de cabello o incluso menos”.

Ahora no cabe duda que el bebé real es igual a su padre y los seguidores de la realeza esperan que salgan más fotos de él.

¿Cuándo se casó Meghan Markle?

La ex actriz de la serie ‘Suits’ se casó con el príncipe Harry el 19 de mayo del 2018. La boda real fue televisada y fueron muchos miembros de la alta sociedad. Este fue uno de los matrimonios más esperados ya que es la primera vez que un miembro de la familia real se casa con una mujer divorciada.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor

El padre de Meghan Markle, Thomas Markle, no asisitó porque no fue invitado debido a que salió a decir que su hija solo se casaba por el dinero mas no por amor, esto fue suficiente para que rompiera el hilo de familia.

A pesar de que el señor se disculpó públicamente, la duquesa de Sussex no pudo evitar sentirse humillada por su propio progenitor. Su hermana, Samantha Markle hizo lo mismo y ahora busca su perdón.

Sin embargo, nada de eso pudo opacar su felicidad ya que ahora está felizmente casada y tiene una familia bien conformada.