Kim Kardashian festeja 39 años y familiares la saludan con fotos del pasado

Kim Kardashian festeja sus 39 años de edad y sus familiares se han encargado de hacer público esta fecha tan especial con distintas publicaciones en Instagram.

La primera en pronunciarse por el cumpleaños de Kim Kardashian fue su madre Kris Jenner, quien decidió hacer un collage de fotografías de su famosa hija.

PUEDES VER Compañía quiere incluir a Kim Kardashian en su catálogo virtual sexual

“Feliz cumpleaños a mi hermosa hija Kim Kardashian. Eres una gran fuerza de la naturaleza. Eres una hija increíble, mami, esposa, amiga y hermana. Gracias por brillar con tu luz brillante sobre todos los que amas. Siempre estás liderando el camino y mostrándonos tu verdadero y súper poder de acercar a los demás”, expresó Kris Jenner en Instagram.

Madre de Kim Kardashian saluda a su hija en redes sociales. Foto: Captura Instagram.

“Eres tan amable, generosa y compasiva. Estoy orgullosa de la increíble mujer en la que te has convertido. Te quiero mucho y me siento bendecida de ser tu mamá. Que tengas el mejor cumpleaños”, finalizó la madre de Kim Kardashian.

Kendall Jenner no se quedó atrás y también realizó distintos Instagram Stories para saludar a Kim Kardashian. “Feliz cumpleaños hermana”, dijo la modelo de Victoria’s Secret.

Kendall Jenner saludó a Kim Kardashian con fotos de su pasado. Foto: Captura Instagram.

Kim Kardashian junto a Kendall Jenner. Foto: Captura Instagram.

Por su parte, Kylie Jenner hizo un corto video de la fiesta que organizaron en su lujosa mansión por el onomástico de Kim Kardashian.

¿Quién es Kim Kardashian?

Kimberly Noel Kardashian West, popularmente conocida como Kim Kardashian, es una socialité, empresaria y personaje público estadounidense tras el éxito del reality “Keeping Up with the Kardashians”.

Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de “Kourtney and Kim Take New York”, un reality show que compartió con su hermana Kourtney Kardashian, mientras dejaban Los Ángeles para abrir su tercera tienda DASH en Nueva York.

Kim Kardashian es una de las celebridades más importantes de Estados Unidos. Foto: Captura Instagram.

En 2010, fue una de las famosas con más ganancias, estimadas en seis millones de dólares. Ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión y tuvo papeles en películas como “Disaster Movie” y “Deep in the Valley”. En 2010, junto con sus hermanas Kourtney y Khloé Kardashian, lanzó una autobiografía, “Kardashian Konfidential”.