Kim Hyun Joong fue retenido en aeropuerto de Lima y fans se muestran indignadas

El cantante y actor coreano Kim Hyun Joong fue imposibilitado de abordar su vuelo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, para de continuar su viaje hacía Chile y Bolivia.

Las primeras informaciones apuntan a que unos de sus documentos del idol kpop no estaría en regla. No obstante, en redes sociales las fans se mostraron indignadas culpando a la empresa A Promotion Perú, de una mala coordinación y no haber pagado los impuestos correspondientes.

Ante ello, una de las empresas organizadoras BJ Entertainment México emitió un comunicado en redes sociales deslingando responsabilidades por la situación del actor coreano.

Kpop

Por otro lado, también se señaló que se trataría de una medida preventiva por la crisis que afronta Chile, país en el que Kim Hyun Joong tendría que hacer escala.

“El problema es por lo de Chile. Parece que tenía parada en Chile y por la crisis todo está paralizado en ese país. Yo creo que le deben cambiar la ruta, por Aeroméxico puedes ir Lima- DF- Seúl”, sugirió la seguidora.

¿Dónde está Kim Hyun Joong?

Ante la imposibilidad de viajar, el actor del dorama “Boys Over Flowers” tomó la decisión de hospedarse en un hotel, mientras los miembros de su banda siguen en el aeropuerto.

Asimismo, mientras abandonaba el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el exintegrante de SS501 improvisó una firma de autógrafos para las fans que acudieron a despedirlo.

El video del actor con sus fans fue publicado en redes sociales. Mientras que la retención del actor en Perú está siendo tendencia en Twitter.