Khloé Kardashian rechaza anillo de compromiso de Tristan Thompson

La popular Koko, Khloé Kardashian, ha hecho una revelación que ha dejado a más de un fanático con la boca abierta. En el avance del nuevo capítulo de “Keeping Up With The Kardashians”, reveló que Tristan Thompson le compró un anillo de diamantes rosas.

No obstante, la empresaria parece que no quiere saber nada de él ya que su reacción fue indiferente. Actuó así porque aún está molesta por la infidelidad de su ex pareja con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

“Mira lo que Tristan me dio anoche, un diamante rosa”, se le escucha decir a Khloé. Después, la cámara enfoca a Scott Disick, el ex esposo de Kourtney Kardashian y se pone a revisar el anillo y le explica que parece un aro de compromiso.

Al oír esto, la mamá de True puso su cara de sorpresa y luego de escucharlo solo comenzó a gritar un rotundo “¡No, no!”. Esta negativa es porque ya no quiere que él la conquiste y menos con ese tipo de regalos.

Tristan Thompson le fue infiel a Khloé Kardashian

La pareja ya tenía este tipo de problemas pero Tristan siempre le decía a Khloé que iban a cambiar y más aún porque ahora tendrían una hija. Un mes antes de que su pequeña naciera, salieron a la luz fotos y vídeos de él engañándola con Jordyn Woods.

Esto fue la gota que derramó el vaso. Luego de terminarán y solo tener una relación de padres, la empresaria ha dicho varias veces que no lo va perdonar y que no tiene intenciones de regresar con él.

Es por esa razón que Khloé no esperaba un regalo de él y menos uno que parece anillo de compromiso. La infidelidad de Tristan hizo que se le adelantara el parto y en abril del 2018 nació su hija True.

Tristán Thompson le fue infiel a Khloé Kardashian innumerables veces.

Consejos de Kris Jenner a Khloé Kardashian

La mamá del clan Kardashian-Jenner les aconseja de alguna manera haciéndolas sentir mejor. Les hace ver el lado divertido de las cosas y hasta las compara con las “Mean Girls”, una película de jóvenes.

Khloé no está contenta con que este tipo de cosas se divulgue por televisión ya que no quiere que las personas se enteren de los problemas familiares, ahí es donde tiene una confrontación con su hermana Kourtney.

También tiene algunos problemas con Kim Kardashian por tener diferentes opiniones. Sin embargo, al final de todo, todas están de acuerdo con que el regalo de Tristan Thompson solo la va llegar a confundir más.