Janet Barboza encara a Vania Bludau por recordarle sus cirugías en el rostro

Janet Barboza tuvo un fuerte enfrentamiento con Vania Bludau en la última edición de “Válgame” luego de que la bailarina se refiriera a las cirugías en el rostro de la conductora.

La popular ‘Rulitos’ le preguntó a la modelo si no creía que haber comparado los miembros viriles de sus exparejas significaba haberle faltado el respeto a su novio.

“¿No sientes que es penoso como mujer, estando a punto de casarte, haber hecho las confesiones que hiciste? porque para los hombres es un tema bastante delicado. ¿No sentiste que te excediste y le faltaste el respeto a tu novio?”, la interrogó.

“No, porque si todo ya está conversado no hay ningún problema. Estamos súper bien, así que tranquilo”, respondió la bailarina.

Luego de ello, Mónica Cabrejos le consultó a Vania Bludau por qué había hecho comentarios refiriéndose a la edad y las cirugías de Janet Barboza en Twitter, a lo que esta respondió “La señora Janet dijo que para sentarse en un programa así había que tener problemas de inseguridad y es al contrario porque a mi me va y me viene lo que digan los demás. Me da pena que la señora me haga un hashtag para que se hable de mi”.





Sin embargo, Janet Barboza aseguró que Bludau malinterpretó sus palabras. “Yo en ningún momento he dicho alusión al programa, lo que yo he dicho es que hay que tener bastante amargura, que deben haber dejado mucha huella Christian Domínguez y los demás personajes para expresarse como tú te expresabas. Ese era mi punto", enfatizó.

Mónica Cabrejos defiende a Janet Barboza

En este momento, Mónica Cabrejos dijo que burlarse de la edad de una persona era algo “machista y arcaico”.

Fue entonces que Vania Bludau dijo: “A mi me parece un tema de inseguridad alguien que se haga tantas cirugías y es lo que yo pienso”.

Janet Barboza se mostró totalmente indignada ante el comentario de la expareja de Christian Domínguez y le contestó.

“Esa es una opinión bastante barata e inmadura, querer quitarle a alguien el peso de una opinión por cirugías. Yo lo que he tenido es una parálisis facial y te puedo decir a ti y al mundo que cirugías me he hecho, pero de ahí a que vengas a descalificarme como persona que da su opinión, es bastante lumpenesco”.