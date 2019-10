Isabel Acevedo asegura que tiene prueba que comprobarían infidelidad de Christian Domínguez

Isabel Acevedo rompió su silencio a través de “En boca de todos”, luego que Christian Domínguez fuera captado con Pamela Franco por las cámaras del programa “Magaly TV, la firme”.

Hasta la fecha, Christian Domínguez se había encargado de defenderse mediante los diversos programas de espectáculos en su canal donde labora actualmente. Sin embargo, hoy (21 de octubre) la popular ‘Chabelita’ decidió romper su silencio y dar la versión de la historia que ha generado decenas de titulares esta última semana.

“Mira, la verdad, yo tengo una prueba y él lo sabe. Sí, tengo una prueba”, se le oye decir a ganadora de ‘Divas’ del reality de “Esto es Guerra”.

“¿Tienes una prueba? Esa prueba que demostraría puntualmente (....) ¿Demostraría que Christian Domínguez te fue infiel?”, intervino Ricardo Rondón, mientras que Isabel Acevedo aseguró que comprobaría algo. “No sabría responderte esa pregunta, pero si comprueba algo (...) Mas que todo leal”, argumentó la expareja del vocalista de la Orquesta Internacional.

“Yo creo que cuando tú amas una persona no buscas.... Él siempre me ha dicho que tiene que ser inteligente al hacer las cosas, pero él me ha demostrado lo contrario. A mí, la verdad, se me cayó, me decepcionó", manifestó la bailarina frente a la atenta mirada de Tula Rodríguez, Ricardo Rondón y ‘Carloncho’.

Isabel Acevedo llora por falta de lealtad de Christian Domínguez. (Foto: captura)

Finalmente, Isabel Acevedo explicó cuál es la situación legal con su expareja, dejando en claro que las camionetas que están a su nombre no son cuatro, sino solo dos. La bailarina adelantó que esos temas lo manejarán en una notaria y zanjó la polémica sobre la adquisición de su peluquería.

“Él no me puso ningún local, él no me pagó nada. Es mío, es mi propiedad, yo trabajé por eso”, aseguró.

'Chabelita' asegura que el cumbiambero no le compró nada. (Foto: captura)