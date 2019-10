Flavia Laos y Patricio Parodi celebran su primer aniversario como pareja

A pesar de que muchos pensaron que su romance no dudaría mucho, Flavia Laos y Patricio Parodi han demostrado que mantienen una sólida relación y es por ello que el día de hoy celebran un año juntos.

La actriz y el integrante de “Esto es Guerra” han logrado superar sus diferencias y parecen estar cada vez más unidos. Es por ello que ambos compartieron en Instagram algunas imágenes de la celebración por su aniversario.

Flavia Laos y Patricio Parodi confirman su relación

En octubre del año pasado, Flavia Laos y Patricio Parodi viajaron a Colombia y confirmaron que iniciaron una relación sentimental a través de sus cuentas de Instagram.

“Gracias por estar este día tan especial a mi lado, eres la pieza que faltaba en mi rompecabezas”, escribió el chico reality en la instantánea donde ambos aparecen abrazados y luciendo unos trajes de baño en la playa.

Flavia Laos y Patricio Parodi en Colombia

"Siempre sacando lo mejor de mí, siempre robándome una sonrisa. Feliz cumple y espero sean más a tu lado. Love you", fue la leyenda de la actriz en la foto donde aparecía tendida sobre la espalda de su enamorado en la playa.

Flavia Laos y Patricio Parodi

¿Flavia Laos y Patricio Parodi tienen planes de matrimonio?

Hace aproximadamente un mes Flavia Laos participó en el concurso “El rostro más bello de la TV”, donde lució un anillo, lo cual encendió alarmas sobre un posible matrimonio con Patricio Parodi.

Al ser consultada sobre ello, la actriz aclaró si tenía planes de casarse con el ‘Pato’ Parodi. “Me lo compré por Internet. No me inventen falsos matrimonios, todavía falta mucho para eso”, explicó.

Tras ello, el ‘Pato’ Parodi hizo un irónico comentario al respecto. “El anillo de compromiso todavía falta. Tiene que ser merecido", refirió.

¿Flavia Laos y Patricio Parodi quieren tener hijos?

Flavia Laos y Patricio Parodi compartieron en Instagram el video de una niña caminando disfrazada de Stitch con comentarios que apuntaban a que les gustaría tener hijo.

Tras el revuelo que causó esto entre sus seguidores, Patricio Parodi reveló que desea convertirse en padre.

“El hecho que quiera ser padre no es que le esté pidiendo un hijo a Flavia. Todavía, tiempo al tiempo. Nos causó ternura. Me gustan las niñitas todas tiernas, me dan ganas de correr, agarrarle los cachetes y darle besos”, señaló el integrante de “Esto es Guerra”.