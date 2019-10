Christian Domínguez tras polémica confesión de Vania Bludau: “Me gusta el ollucón”

El cantante Christian Domínguez tomó con humor el que Vania Bludau haya comparado su miembro viril con un olluquito en la última edición de “El valor de la verdad”.

Tras las polémica confesión de la bailarina en el temido sillón rojo, el cumbiambero fue consultada al respecto por Jazmín Pinedo en “Mujeres al mando”.

Jazmín Pinedo y Christian Domínguez

La popular ‘Chinita’ se acercó al cumbiambero y le dijo: “Uno de mis platos favoritos es el olluquito con charqui, entonces, yo te quería preguntar si a ti te gusta el olluquito”.

Al oír este comentario, el líder de la Gran Orquesta Internacional esbozó una sonrisa y contestó: “Claro que sí, me encanta el olluquito, el ollucón me gusta”.

“¿A pesar de que lo han mencionado, no hay molestia?, te gusta el olluquito”, le replicó la conductora de “Mujeres al mando”.

Jazmín Pinedo y Christian Domínguez

En este momento, Christian Domínguez demostró que no tenía problema alguno sobre las declaraciones de sus exparejas. Sin embargo, les pidió que no se “piquen” si él decide hablar, ya que, según comentó, cuando un hombre se refiere así a una mujer puede ser tildado de “malcriado” o de “poco hombre”.

"Igualito, solamente quiero que no se vayan a picar cuando sea al revés, porque cuando es al revés somos malcriados, poco hombres", comentó. "Yo lo tomo con gracia porque son cosas que yo no pensaría hacer, yo no lo podría hacer", añadió el cantante.

Magaly Medina se burla de Christian Domínguez

Tras escuchar que Vania Bludau comparó el miembro viril de Christian Domínguez con un olluquito en “El valor de la verdad”, muchas personas se burlaron del cantante, una de ellas fue Magaly Medina.

“Cómo vas a decir que lo que él tiene escondido en los pantalones es un olluco, Vania te pasaste. Has humillado a este muchacho como nunca jamás. Si se han querido vengar, pues lo han hecho. Ahora Christian Domínguez es llamado popularmente alias, ‘el olluco’. ‘Olluquito Domínguez’”, manifestó la conductora de televisión en su programa “Magaly tv, la firme”.