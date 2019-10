Mon Laferte llora por su familia en Chile: ”¡Piñera, están matando a la gente, haga algo!”

Tras la crisis en Chile por las fuertes protestas contra el régimen de Sebastian Piñera, la cantante Mon Laferte rompió en llanto a través de Instagram al revelar que teme por su familia.

“Siento mucha frustración porque estoy en México y mi familia está en Chile, mi mamita está asustada, mi familia está sufriendo, estoy aquí lejos y no sé el miedo que debe tener la gente. Está en la cagaxx literalmente mi país”, inicia el mensaje de la famosa cantante.

Mon Laferte

Mon Laferte reclamó al presidente Sebastian Piñera, por aceptar que se declare en estado de emergencia el país luego de que cientos de personas salieran a las calles a protestar por el alza de las tarifas en el Metro de Santiago.

Protestas en Chile. Foto: AFP.

“Señor presidente solo soy una cantante que se siente frustrada que quiere ayudar. Señor Piñera algo tiene que hacer para termine con esta violencia, hay cientos de videos que muestran a la gente protestando pacíficamente y usted mandó a los militares a reprimir a las personas”, expresó al borde del llanto.

Protestas en Chile.

Sin embargo, la cantante Mon Laferte no pudo contener las lágrimas al asegurar que teme por la integridad de su familia en Chile debido a que se han registrado muertos.

“Hay saqueos, incendios, esto ya no es una cuestión política, algo tiene que hacer Piñera, por favor la gente se está muriendo. Yo que estoy lejísimos estoy cagaxx de miedo, mi familia está encerrada, mis sobrinos no van a la escuela, están matando a la gente, por favor haga algo, con violencia no se logra, toque de queda, reprimiendo a las personas”, dijo la también compositora en Instagram.

¿Protestas en Chile por mal estado de salud pública?

Además, Mon Laferte, intérprete de ‘Mi buen amor’, aseguró que las protestas se originan por una serie de abusos por parte de Estado chileno.

“No es solo una revolución... El Estado ha abusado de la gente ya demasiado, mi madre estuvo esperando ocho meses para una mamografía, ella se atiende en la salud pública, mi hermana esperó 24 horas para atender a mi sobrino en la posta. La salud pública es una mierxx”, arremetió la cantante famosa desde su éxitoso tema ‘Tu falta de querer’.