Boys Over Flowers: ¿Qué fue de la vida de los actores del dorama?

‘Boys Over Flowers’ fue dorama coreano estrenado en 2009, que marcó una época alcanzando niveles históricos de rating a nivel mundial y siendo versionada en Japón, Taiwan y China, e incluso cuenta con una versión en anime.

El k-drama también sirvió para lanzar al estrellato internacional a los actores Goo Hye Sun, Lee Min Ho, Kim Hyun Joong del grupo kpop SS501, Kim Bum, Kim Joon de T-Max y Kim So Eun.

Los protagonistas de Boys Over Flowers. [FOTO: Instagram]

No obstante, tras el final de la serie (que contó de 25 episodios, más algunos especiales), los caminos de los protagonistas tuvieron rumbos muy diferentes.

Boys Over Flowers: Lee Min Ho

Tras dejar su papel como el engreído Goo Joon Pyo, continuo con su carrera actoral participando en los doramas romántico “Personal Taste” (2010) y “The Heirs” (2013). También incursionó en el cine con “Bounty Hunters” (2016) y “Gangnam Blues” (2014), además de seguir modelando para diferentes marcas.

No obstante, hizo un alto en 2017 para ingresar al servicio militar, saliendo en abril del 2019. A su regreso anunció que participaría en la producción de “The King: The Eternal Monarch”, a estrenarse en 2020.

En el plano romántico después de su rompimiento con Suzy del grupo k-pop Miss A, hubo rumores (nunca confirmados) de que mantendría una relación con una amiga de su familia, ajena al mundo del entretenimiento.

Boys Over Flowers: Lee Min Ho durante la serie y 10 años después. [FOTO: Instagram]

¿Qué pasó con Goo Hye Sun?

Tras el final de “Boys Over Flowers”, la actriz desarrolló con éxito su faceta como directora al dirigir varios cortometrajes y las películas “Magic” (2014) y “Daughter” (2014). También se desenvolvió como escritora de doramas y libros.

Después de tres años retornó a la actuación y en 2015, protagonizó la comedia de KBS “Blood”, ahí conoció a Ahn Jae Hyun, con quien se casó en 2016.

Ku Hye Sun y Ahn Jae Hyun en el dorama Blood. [FOTO: Instagram]

No obstante, Goo Hye Sun se volvió tema titulares por su escandaloso divorcio que incluía denuncias de infidelidad y maltratos de parte de él, que polarizaron a sus seguidores.

Boys Over Flowers: Goo Hye Sun durante la serie y 10 años después. [FOTO: Instagram]

Boys Over Flowers: Kim Hyun Joong

Inicialmente el actor estaba renuente a interpretar el papel de Yoon Ji Hoo, por temor a que interfiere en su carrera musical con la boyband SS501. Tras la culminación en la serie actuó en la comedia romántica de MBC, “Playful Kiss”, además de otros tres doramas hasta 2018.

Durante ese periodo estuvo envuelto en diferentes controversias, la primera fue el accidente de tráfico que sufrió en 2010. Ese mismo año, su videoclip “Please” fue calificado como “peligroso para la infancia” por el gobierno coreano, lo mismo ocurriría con su siguiente producción “Lucky Guy”.

Sin embargo, el mayor escándalo fue la denuncia que le interpuso su novia en 2014, acusándolo de haberla golpeado hasta el grado de fracturarle una costilla.

Luego de ello la pareja se reconcilio en 2015, y la novia de Kim Hyun Joong quedo embarazada, desatándose una serie de acusaciones. El idol kpop aseguró que ella no quería contactarlo. Sin embargo, su novia llamada por la prensa “Srta. Choi” lo demando por violencia psicológica, unas semanas después se informó que ella había sufrido un aborto.

Un año después, Kim Hyun Joong denunció a la srta. Choi por fraude, chantaje y difamación. El idol ganó el juicio.

Tras salir de su servicio militar, retomó su carrera y en febrero del 2019, fundo su agencia “Henecia”, nombre que recibe su fandom.

Boys Over Flowers: Kim Hyun Joong durante la serie y 10 años después. [FOTO: Instagram]

Boys Over Flowers: Kim Bum

Interpretó a So Yi Jung, uno de los F4. Al terminar las grabaciones fue vinculado sentimentalmente con la actriz Kim So Eun, quien también participó en “Boys Over Flowers”.

Continuo su carrera como actor de doramas como “The Woman Who Still Wants To Marry” (2010), y “The Goddess of Fire, Jung Yi” (2013), en este último compartió roles con la actriz Moon Geun Young, iniciando una relación que duró hasta mayo del 2014.

Antes de iniciar su servicio militar en abril del 2018, se confirmó que estaba saliendo con la actriz Oh Yeon Seo. No obstante, la relación terminó a finales de ese mismo año.

Boys Over Flowers: Kim Bum durante la serie y 10 años después. [FOTO: Instagram]

Kim Joon, el último miembro de los F4, Song Woo Bin

Su carrera actoral tras el final del dorama no fue tan fructífera como sus otros compañeros. Comenzó su servicio militar en setiembre del 2011 hasta junio del 2013. Participó en los doramas “Endless Love” (2014) y “City of the Sun” (2015).

En 2018, se reveló a la prensa que se había casado con su novia en 2015, después de mantener una relación de nueve años.