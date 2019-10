Amy G responde a Aldo Miyashiro tras indicar que Miguel Álvarez debió ser el ganador del reality

Amy Gutiérrez se mostró emocionada al hablar de su reciente victoria en “El artista del año”. La cantante habló sobre el recibimiento que le dieron sus fans, familia y amistades en el Callao.

“Yo siento que esto es un sueño, no lo puedo creer. Este premio no me hace mejor ni menos que nadie, creo que esto es para aprender y definitivamente esto se lo debo al público”, comentó la ganadora del reality de Gisela Valcárcel.

“Llegué esa noche con la copa y todos me estaban esperando afuera, hasta ciertas horas de la madrugada (...) La gente estaba cantando mis canciones, los vecinos, los más pequeñitos estaban ahí. Ese es mi premio: el cariño de mi gente, de mi barrio, de mis chalacos de mi corazón”, manifestó la salsera.

En otro momento, Amy Gutiérrez fue preguntado por el polémico tuit de Aldo Miyashiro en el cual- para él- Miguel Álvarez debió ser el único ganador de “El artista del año”.

Aldo Miyashiro se pronunció en redes sociales. (Foto: captura)

“No lo pude ver, pero respeto muchísimo el comentario de Aldo. Creo que Miguel Álvarez es un artista impecable. Creo que en la final todos dejamos de competir, creo que fue más divertirnos y disfrutar, fue eso porque no creo que haya rivalidad ni tampoco creo que Aldo lo haya dicho con mala intención. !Es el gusto de cada persona!”, contestó la ganadora del programa de Gisela Valcárcel.

Finalmente, la compañera de Daniela Darcourt reveló que estará enfrascada en el proyecto de televisión con la producción de la popular ‘Señito’, “Llauca”. Además, manifestó que el premio económico se lo dará a su familia porque se lo merecen.