Vania Bludau sobre Christian Cueva: “La gente tiene la conciencia tan sucia”

Entre las confesiones de la ex ‘chica reality’ Vania Bludau durante su participación en el “Valor de la verdad”, se mencionaron varios nombres de reconocidas figuras del espectáculo y del deporte nacional.

Uno de ellos fue el seleccionado Christian Cueva, para sorpresa de todo el set del espacio de Latina, pues ya ha sido mencionado en más de una oportunidad en las participaciones de Chris Soifer y la modelo venezolana Alexandra Méndez.

¿Te escribió Christian Cueva por Instagram? Fue la tercera pregunta que le realizó el conductor Beto Ortiz a la modelo, quien respondió con un rotundo ‘sí’.

Vania Bludau se mostró bastante indignada con la actitud del futbolista por haberle hablado con “otras intenciones” a través de Instagram, estando casado, y tuvo fuertes comentarios para él, “Los futbolistas están muy en mente de salir con una y con otra, hasta casados, o sea todos son así picaflor”, señaló la ex ‘guerrera’.

Vania Bludau en El valor de la verdad

Beto Ortiz comentó que cada vez que mencionan el nombre de Christian Cueva en el sillón rojo, él publica una foto con su esposa al día siguiente, por lo que Vania Bludau refutó la actitud del jugador del Santos FC.

"Pueden poner el parche que sea pero creo que la gente tiene la conciencia tan sucia en estos días que no admiten absolutamente nada" dijo muy incómoda la modelo.

"Tú me dices que tiene espoa, la verdad yo no sé ni la vida de ellos, quién está casado o quién no está casado. Y eso que hay varias que me imagino que no se han sentado acá ¿Cuántas habrán accedido?", agregó Vania Bludau.

Además, la expareja de Christian Domínguez advirtió que si Christian Cueva la desmiente, ella sacaría las pruebas de las conversaciones.

“Ahí le enseño el screenshot en mi historia, jamás él le va decir a su esposa ‘le escribí a tal chica’, porque en realidad no debería hacerlo, para que después publique una foto con la esposa, ¿qué tan feliz es', se pasó”, finalizó la modelo