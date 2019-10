Vania Bludau llora al recordar maltratos de su padre [VIDEO]

Vania Bludau se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, donde reveló detalles de su vida personal y su exrelación sentimental con el cantante Christian Domínguez.

Durante su participación, la ex integrante del reality “Combate” conmovió a sus seguidores peruanos al confesar que fue víctima de violencia por parte de su propio padre.

Según contó la modelo, ella y sus dos hermanos viajaron a Estados Unidos para vivir junto a su padre por un futuro mejor, sin imaginar que sufriría.

“Mi papá viajó a los Estados Unidos cuando yo tenía 5 años... Pasaron como 10 años y fuimos a vivir con él a Las Vegas. Antes que yo viviera con él, para mí era un santo y lo defendía cada vez que alguien quería hablar mar de él”, relató Vania en un inicio.

“Cuando comencé a vivir con él en Las Vegas, hubieron muchos sucesos de violencia y mi papá me comenzó a levantar la mano a mí y a mis hermanos... Él me maltrató físicamente, pero he visto más violencia contra mis hermanos”, señaló Vania con la voz entrecortada.

Además, Bludau confesó que ella ocultaba estos maltratos para no preocupar a su madre que se encontraba en Perú.

“Para mí es súper duro contar estas cosas porque creo que ni mi mamá sabe. Creo que los tres nos hemos guardado muchas cosas de nuestra vivencia allá (en Las Vegas) para que mi mamá no se sienta mal”, contó.

“Los tres nos fuimos de la casa. Corrimos a la calle y no sabíamos qué hacer y a dónde ir... Esos momentos que vivimos en Las Vegas, como hermanos nos unió muchos”, añadió.