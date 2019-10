Vania Bludau confiesa beso con Sebastián Lizarzaburu a espaldas de Andrea San Martín

Vania Bludau dio detalles íntimos de sus diversos affaires con diversos personajes de la farándula local. La modelo confesó en un momento dado tuvo un encuentro con Sebastián Lizarzaburu mientras el popular ‘Hombre roca’ se encontraba aún con Andrea San Martín.

La Pregunta 8 se lanzó de la siguiente manera ¿Le fue infiel Sebastián Lizarzaburu a Andrea San Martín contigo?, Vania Bludau, un poco avergonzada respondió que “Sí” y la voz en off lo ratificó con un “Verdad”.

La pregunta 8 fue sobre su pasado con el 'hombre roca'

Acto seguido, Beto Ortiz pide a la modelo que le explique cómo se dio este hecho, a lo que ella responde un tanto incómoda.

“Sebastián y yo salimos un tiempo, estuvimos un par de meses. No era para mí porque es muy chiquillo... no te digo que la mayoría de gente (de la farándula peruana) son roperos... Estando él con Andrea (San Martín) se aparece el día de mi cumpleaños”.

Andrea San Martiín

Vania Bludau prosigue con su relato: “Sucede que luego que se van mis amigas, Sebastián se queda y empieza a hablar peste y media de Andrea... no era mi amiga, pero se hizo mi amiga cuando sale embarazada de Sebastián”.

Entonces, Beto Ortiz pregunta por las palabras que Sebastián Lizarzaburu decía de su expareja: “Rajaba, descontento de la relación... Si estás con alguien no puedes hablar mal, es de cobardes... (decirle) a otra persona porque le quieres caer o paño de lágrimas, lo que sea”.

Sin embargo, Vania Bludau reconoce que ese día entre ambos hubo algo más que una conversación:

“Me acuerdo que esa noche creo que hubo un beso... sí hubo un beso. Fue de eso como que no quieres, que no pasa nada, un beso porque en fin... y se fue”.

Vania Bludau en "El valor de la Verdad"

Del mismo modo, Vania Bludau relató que Andrea San Martín, que en ese entonces era pareja de Sebastián Lizarzaburu, se enteró de lo que había sucedido entre ellos, y que esta decidió comunicarse con la ex de Christian Domínguez.

“Ella me buscó, se las olía. Me la llevaba a comer para conversar... Sebastián me lo contaba para gilear (que estaba en malos términos con Andrea San Martín). Cree que eso me va a causar interés; creo que eso él pensaba, pero no había planes de regresar”.

Vania Bludau estuvo con Sebastián Lizarzaburu

Vania Bludau “califica” a Sebastián Lizarzaburu

Acto seguido, Beto Ortiz le pide que califique a Sebastián Lizarzaburu en cuanto a su desempeño sexual, a lo que Vania Bladua sonríe, al fondo se escuchan las risas de sus amigas, un presagio de lo que estaba por venir.

"Ahí si nos vamos de mambo... al él lo jalo. Le pongo 7, 6”, y prosigue: "Esa situación es muy complicada, se ponen muchas hue***as en el cuerpo y es como que caso perdido. En esa época, no sé cómo será ahora”.

Vania Bludau calificó el desempeño sexual de Sebastián Lizarzaburu

Beto Ortiz reflexiona que es tonto inyectarse, ponerse hormonas sabiendo que ello mermara la potencia sexual, a lo que Vania Bludau agrega:

“Si estas soltero aguántatelas, si estas con novia... No me imagino esa vida jamás... veíamos Netflix, íbamos al cine... ¡qué horribles esas épocas!”