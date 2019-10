Mariana Vértiz se pronuncia tras revelarse infidelidad de Gino Pesaressi con Vania Bludau

Hace unos meses, Gino Pesaressi y Mariana Vértiz confirmaron que terminaron su relación por diferencias de tiempos y trabajo. Sin embargo, el último sábado, Vania Bludau se presentó en “El valor de la verdad”, donde hizo una revelación que le dio un giro a esta historia.

Vania Bludau aseguró que tuvo un affaire con Gino Pesaressi cuando este aún mantenía un romance con Mariana Vértiz. A un día de esta confesión, la expareja y madre de la hija del ex chico reality publicó un misterioso mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“¡A huevo wey! ¡Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para ser feliz! Me mantengo sólida en mi ley. Todo es cuestión de actitud. Mega orgullosa de la mujer que soy”, escribió la hermana de Natalie Vértiz.

Mariana Vértiz

En su post de Instagram, Mariana Vértiz aparecía luciendo ropa de baño color negro y disfrutando de una cerveza en Cancún, México, hasta donde viajó con unos amigos para tomarse unos días de relajo.

A pesar de las palabras que compartió Mariana Vértiz, es necesario precisar que ella y Gino Pesaressi aparentemente llevan una relación cordial por el bienestar de su pequeña hija.

Vania Bludau confiesa affaire con Gino Pesaressi

Durante su participación en “El valor de la verdad”, Vania Bludau confesó que vivió un affaire con Gino Pesaressi pese a que él se encontraba en una relación con Mariana Vértiz. Sin embargo, Bludau confesó estar arrepentida por lo sucedido.

“Es algo de lo que me arrepiento, ha sido un momento en que simplemente no he pensado, estaba más chica. Como mujer en este momento no me gustaría que me pase lo mismo. Ya después de que sucede es que me pongo en los zapatos de la otra persona cuando no debería ser así. Debió ser antes”, comentó, en el sillón rojo.