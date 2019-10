Vania Bludau en “El valor de la verdad”: “Volanteaba cuando tenía 12 años”

Vania Bludau se sentó nuevamente en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, donde la ex integrante de “Combate” reveló detalles de su vida privada antes de convertirse en una figura televisiva.

Según narró la modelo y expareja de Christian Domínguez, ella tuvo que trabajar desde muy pequeña y su primer empleo fue cuando tenía 12 años de edad.

“Mi primer trabajo de joven fue repartir volantes. Yo volanteaba en el Shopping Center de San Miguel y tenía 12 años. He trabajado en shows infantiles y he vendido empanadas”, contó Bludau durante su participación en “El valor de la verdad”.

“Compraba empanadas de carne, pollo y hasta mixtos. Comprábamos en La Victoria (con sus amigas de colegio) porque estuvimos guardando plata para el viaje de promoción... He trabajado honradamente y nadie me puede decir nada", agregó.

En otro momento, la modelo señaló que tras convertirse en una chica reality, ella viajó a Estados Unidos y comenzó a trabajar de mesera por una temporada de 8 meses.

“Me vi obligada a trabajar en un restaurante porque necesitaba ganar plata de una u otra manera. Me dije que no iba agarrar de mis ahorros. Estaba aburrida y no estaba haciendo nada en la casa. Me metí a un restaurante porque tenía una deuda que pagar en Lima”, explicó.

“Era súper bacán el lugar, era mi primera vez, pero si lo necesitaría en otro momento, creo que lo haría nuevamente”, añadió Vania Bludau.

Actualmente, la celebridad de las redes sociales tiene una vida en Estados Unidos y pronto se casará con el abogado Frank Dello Russo.