Vania Bludau confiesa que nunca le ha sido infiel a su novio

La ex ‘chica reality’, Vania Bludau, se unió a la gran lista de personajes que estuvieron en el famoso sillón rojo del “Valor de la verdad” y, como es de costumbre, dejó a más de uno sorprendido con sus respuestas.

Una de las respuestas que ha sido aplaudida en redes sociales es sobre el total compromiso de la modelo hacia su relación con el abogado, Frank Dello Russo. ¿Le has sido infiel a tu pareja? Fue la pregunta N° 17 que le realizó el conductor Beto Ortiz a la modelo, quien respondió con un rotundo ‘sí’.

“He respetado (la relación) al 100%. He mirado como cualquiera porque hay chicos lindos, pero infidelidad nunca porque ya la cometieron hacia mí varias veces, y no me gusta hacer eso a los demás”, aseguró Vania Bludau.

El conductor del “Valor de la verdad” le preguntó cuán difícil le resultaba ser fiel, a lo que ella respondió que se asemejaba a poner en marcha una "dieta”. “No te voy a negar que hay chicos lindos. Cuando salgo, por ejemplo, con una amiga a la playa, pasan miles de chicos guapos y preguntan mi nombre. Les saludo, pero en mi mente siempre tiene que estar que no puedo llegar a absolutamente nada porque no está bien”, explicó.

Vania y Frank estuvieron un corto tiempo separados

Otro de los detalles que narró Vania Bludau en el sillón rojo fue que con Frank decidieron darse un break cuando vivían en Estados Unidos. Esto se debió a que tenía que quedarse en Perú solo por dos meses debido a un contrato de trabajo, pero no había leído bien que este se podía extender. Así que se quedó dos meses más en el país, motivo que generó discusiones entre la pareja.

“Cuando regresé a Miami a recoger mis cosas, todos los sentimientos vinieron otra vez”, recordó emocionada la modelo.

Como se recuerda, en diciembre del año pasado, la modelo se comprometió con el especialista en leyes, Frank Dello. Fue él quien la invitó a un viaje para recorrer medio mundo, en el cual aprovechó en Finlandia para pedirle que se convierta en su esposa.