Vania Bludau defiende a su novio y arremete a críticos: “Dejen de arañarse”

Luego de su presentación en “El valor de la verdad”, Vania Bludau partió rumbo al extranjero junto a su novio. Desde Miami, la expareja de Christian Domínguez aprovechó sus redes sociales para dejarle un mensaje a sus detractores.

Muchas personas la han criticado por revelar íntimos detalles sobre algunos futbolistas peruanos y exchicos realities. Dentro de ese contexto, la modelo compartió unas historias de Instagram para hablar al respecto.

“Dejen de arañarse porque son cosas pasadas. No sé porque critican algunos tanto. Creo que todo mundo tiene un pasado. La mayoría de cosas que me han preguntado ya se sabía, pero nunca los había aclarado”, comentó Vania Bludau.

De igual manera, aclaró que su actual pareja, con quien pronto contraerá matrimonio, está enterado de todas las relaciones que ella sostuvo durante su vida.

“Y los que dice que mi novio Frank no sabe nada porque no habla español y que es pobrecito, no, él sabe todo, así que dejen de especular. Se acuerdan la primera vez que fui al programa, fue en el 2016, y yo ya estaba con Frank", sostuvo la joven.

Foto: Instagram de Vania Bludau.

La modelo no tuvo mejor idea que lanzar un peculiar calificativo a sus detractores. "Mojigatos algunos, ¿no?”, arremetió.

¿Vania Bludau le fue infiel a su pareja?

Sentada en el temible sillón rojo, vania Bludau puso en duda la fidelidad hacia su pareja, el empresario. “¿Le has sido infiel a tu pareja Frank Dello Russo?”, preguntó Beto Ortiz.

La exchica reality lo negó, corrobarándose como verdad en el detector de mentiras. Vania comentó que sí tuvieron un pequeño “break” durante su relación.

“Cuando regreso yo a Miami a sacar mis cosas, conversamos y todos los sentimientos vinieron otra vez otra vez, pero de infidelidades... en realidad no”, contó Vania.

Foto: Instagram de Vania Bludau.