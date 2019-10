Thalía recibe críticas por interpretación acapela de “No me acuerdo” [VIDEO]

Thalía es una de las artistas latinas con mayor presencia y actividad en las redes sociales, sobre todo en Instagram donde cada nueva publicación siempre se vuelve tendencia. Sin embargo, hace poco se filtró un video donde la mexicana ha sido fuertemente criticada por una versión acapela que hizo de su popular tema “No me acuerdo”.

“No me acuerdo” es, quizás, el éxito más grande de Thalía en Youtube, ya que dicha canción en colaboración con Natti Natasha ha superado el billón de reproducciones en la mencionada plataforma virtual.

Sin embargo, hace unos días, se filtró a Instagram un video donde se ve a la mexicana haciendo una versión acapela de este tema, la cual le ha valido muchas critica de parte de los usuarios de esta mencionada red social. Sin embargo, otros fans acérrimos de Thalía la defienden a morir calificando a los ‘haters’ como “envidiosos”.

Y es que es una gran verdad que en el mundo de la música contemporánea en general, pero particularmente el género urbano, el uso del autotune, herramienta que le hace algunos arreglitos a la voz de los cantantes para que suenen perfectamente afinados, es de uso regular.

El problema surge cuando en el mencionado video, muchos consideran que la versión acapela de “No me acuerdo” de Thalía, la mexicana suena un tanto fuera de tono. Y no solo ello, ya que muchos aseguran que la cantante no está interpretando con ritmo, y con el tono más bajo de lo normal.

La crítica ha sido inclemente en Instagram, pero hay otros que defienden a su artista a capa y espada argumentando cosas como:

Defensa de fans de Thalía en Instagram

“Cuán envidiosa y malévola es la gente. Nota defectos solo por envidia porque no tienen lo que tiene ella. Carisma. Fama. Humildad. Naturalidad. Etc. Ella canta excelentemente. ¿Quién nunca estuvo afónica/a? ¿acaso no es normal? No hay que ser prejuicioso. Dejen vivir a Thalía en paz. Y mírense al espejo. Dediquen su vida a hacer algo productivo, eso para los periodistas con sus notas vulgares”.

Otros comentarios en defensa de Thalía: “Me parece que aún está en la cama, acabada de despertar y aun así, su voz tiene los vibratos casi perfectos, además, esa parte de la canción es prácticamente habla... la gente es mala”, “a mí ella me cae lo más de bien, desafinó un poco, pero bueno, eso pasas”.