Drogas, alcohol y cárcel: la vida llena de excesos del rapero Snoop Dogg

Calvin Cordozar Broadus Jr., más conocido como Snoop Dogg, es un rapero, productor y actor estadounidense. El origen de su nombre artístico se lo debe a su madre, quien lo llamaba de cariño ‘Snoopy’ por ser uno los personajes favoritos del artista cuando era pequeño. Nunca imaginó que años más tarde lo usaría para hacerse conocido en el ambiente del hip hop, Snoop Doggy Dogg, que luego sería simplemente Snoop Dogg.

A pesar que desde muy joven, la vida de Snoop Dogg estuvo marcada por los excesos, ha logrado ser uno de los artistas de hip-hop con más éxito del West Coast rap y tener su estrella de Hollywood. Este domingo cumple 48 años e intenta disfrutarlo en medio del dolor por la muerte de su pequeño nieto.

Primeros años

Cuando estudiaba en el instituto fue miembro de la banda Crips, un conjunto de pandillas conformado por afroamericanos en Los Ángeles, Estados Unidos. Transcurrió unos años, y una vez que se graduó fue arrestado durante seis meses por posesión ilícita de cocaína. Cuando salió libre, el gangsta rap ingresó al mundo de la música, pero esto fue por presión para que dejara de lado la venta de drogas en las calles.

Snoop grabó unas cintas caseras con su prima Nathaniel Dwayne Hale, conocida como Nate Dogg, y su amigo Warren G.

En aquella época, el rapero y productor Dr Dre., hermanastro de Warren G, descubrió al joven que se hacía llamar en ese entonces Snoop Doggy Dogg. Así, el cantante fue convocado para colaborar la banda sonora de la película ‘La cara sucia de la ley’.

Luego, participó en The Chronic, el primer álbum como solista de Dr. Dre. Todo indicaba que era el comienzo de una próspera carrera juntos.

Fama de Snoop Dogg en medio del caos

En 1993, el rapero escaló la fama mundial tras el lanzamiento de su primer álbum, Doggystyle. El disco llegó al primer puesto en la lista Billboard’s Hip Hop, principalmente gracias al éxito de los temas “Who am I (What’s my name)?” y “Gin and juice”. No obstante, no importó cuán exitoso fuera, pues los suburbios de Long Beach no desaparecía.

En ese mismo año, Snoop Dogg fue arrestado por la muerte de Phillip Woldermarian, un miembro de una banda rival que fue disparado y resultó muerto en una lucha armada entre bandas.

Cuatro años más tarde, la estrella del rap se casaría con Shante Taylor, con quien tuvo 3 hijos.

esposa de Snoop Dogg

Nuevamente, cuando su segundo álbum 'Tha Doggfather’ se lanzó, el gangsta rap no pasaba por su mejor momento. Su gran amigo Tupac Shakur fue asesinado y Dr. Dre abandonó Death Row debido a disputas de contrato, por lo que Snoop tuvo que co-producir el álbum con DJ Pooh y Daz Dillinger.

En 2002, Snoop Dogg anunció que dejaba las drogas y el alcohol. Cabe precisar que él es el artista al que más veces se lo ha visto con un cigarrillo de marihuana en sus manos. Según él mismo ha contado, la probó “a los ocho o nueve años” con sus tíos y nunca ocultó su amor por ella.

“El cannabis me hace sentir bien y me permite ser más creativo, algo que es muy importante para un artista. Debes mantenerte inspirado. La marihuana te relaja y abre tu mente. También te hace reír: una gran medicina”, aseguró en una entrevista con la revista The Cut.

Esa es la razón por el que hace poco, la estrella de Hollywood reveló que tiene un empelado exclusivo para que le arme los cigarrillos.

Luego, el 21 de mayo de 2004, empezó su divorcio para luego pedir la custodia de sus tres hijos; Corde, Cordell y Cori. Posteriormente, la pareja se reconcilió.

El año pasado fue reconocido con una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood, en conmemoración al 25 aniversario de su álbum debut “Doggystyle”.