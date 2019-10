Kim Kardashian y Hillary Clinton apoyan a Meghan Markle

Desde que Meghan Markle inició su romance con el príncipe Harry se ha visto envuelta en rumores sobre su rebeldía y aires de diva. Las especulaciones crecieron cuando la exactriz estadounidense se casó con el hijo menor de Lady Di.

Muchos pensaron que la unión haría cambiar a la ahora duquesa de Sussex. Sin embargo, ella ha roto ciertos protocolos como el no ir a algunas reuniones familiares, vestir con jeans y polos escotados, usar uñas con colores oscuros, entre otras cosas que han sido evidentes.

A pesar de todo el cargamontón que ha recibido, pues, ni siquiera los tabloides británicos la dejaron en paz cuando dio a luz al pequeño Archie, el príncipe Harry no la ha dejado sola en este proceso. Incluso, se rumorea que él estaría distanciado de su hermano mayor, el príncipe Guillermo, por culpa de Meghan Markle.

Hace poco, Meghan Markle estuvo de gira por Sudáfrica.

Ante esto, Kim Kardashian y Hillary Clinton han salido al frente para defender a la duquesa de Sussex de los ataques que viene recibiendo.

“La forma en que ha sido tratada es inexplicable. Si se debe a su raza, debería avergonzar a todos. Y creo que en parte ha sido por eso”, comenta la política en una entrevista para The Sunday Times.

Meghan Markle ha roto varios protocolos. Ella trata de mantener un contacto más cerca con sus seguidores.

Por su parte, Kim Kardashian se mostró a favor que el príncipe Harry y Meghan Markle iniciarán una demanda contra los medios británicos que filtraron una carta de la exactriz a su padre.

“Creo que cada cual es libre de tomar sus propias decisiones. Nadie es perfecto. Yo no lo soy y ellos no lo son. No conozco quien lo sea. Me encanta y valoro el hecho de que presten tanta atención a movimientos tan importantes que deben suceder y a cosas que realmente les apasionan, porque están cambiando el mundo”, comentó la celebridad.

La hija de Hillary Clinton también apoya a Meghan Markle

Chelsea Clinton también se solidarizó con Meghan Markle y reconoció que, a pesar del duro momento que viene pasando, la esposa del príncipe Harry no se deja doblegar.

Meghan Markle ha roto esquemas.

“Antes de casarse con el príncipe Harry, ella tuvo una carrera y tiene una voz que afortunadamente sigue usando. Cualquiera que tenga la temeridad de romper el molde establecido recibe críticas y una bilis que no entiendo. Hemos visto este patrón recientemente. No la conozco, pero la respeto y agradezco que no se doblegue y no esté dispuesta a dejarse intimidar”, señaló la joven.