Jenna Dewan sobre la nueva relación de Channing Tatum: “Me dolió saber que amaba a alguien más”

Jenna Dewan y Channing Tatum se conocieron mientras grababan una de las películas “Step Up” que se volvió famosa por sus bailes y coreografías. Después comenzaron a frecuentarse fuera del set donde confirmaron su relación en el 2008.

Luego de ser enamorados, se casaron siendo una de las parejas más sólidas en la industria del cine sin embargo, en el 2018, luego de 10 años de esposos tomaron la decisión de separarse por el bien de ambos.

Ambos confirmaron que el fin de su matrimonio quedó en buenos términos por el bienestar de su hija Everly. La actriz y bailarina lanzó su libro autobiográfico “Gracefully You: Finding, Beauty and balance in the Everyday”, aquí cuenta cómo fue su divorcio con Channing Tatum y la manera en la que lo enfrentó.

Según el portal BangShowbiz, Jenna Dewan explicó que escribió las etapas más difíciles de su vida como qué sintió al ver a su exesposo con otra mujer a pocos meses de haber firmado el divorcio.

La actriz confirmó que le dolió enterarse de esa noticia por los medios ya que muchos paparazzi lo fotografiaron junto a Jessie J. Jenna dijo que él no le había contado nada y tuvo que ponerse bien de inmediato pues la hija que tienen en común, Everly, no tenía por qué verla triste.

“Me tomó totalmente de sorpresa. Optar por mantener la compostura mientras me enteraba de los nuevos detalles de mi situación personal al mismo tiempo que el resto del mundo, resultó muy complicado”, comentó Jenna.

Jenna Dewan cuenta cómo le afectó saber que Channing Tatum empezó su romance con Jessie J

“Al comienzo de mi separación, me sentí como si estuviera en un armario oscuro tratando desesperadamente de encontrar la luz o la salida”, continuó. “Estaba en estado de shock. Una semana me iba muy bien y a siguiente me golpearon con una nueva serie de emociones”.

Finalmente dijo: “El rumor se estaba produciendo, historia tras historia. Muchas veces me escondí, preguntándome qué vendrá después. El dolor me golpeó como una avalancha que se derrumbó. Estaba completamente abrumada por el miedo y la tristeza. Me llevó muchos momentos a sentarme solo con mi dolor para obligarme a rendirme a la montaña rusa de la situación. No pensé que estaría amando a alguien más”.