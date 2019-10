Novio de Juan Carlos Ferrando sobre su estado crítico de salud: “El gordo ya no se mueve solo”

El último hijo del recordado presentador de televisión Augusto Ferrando, Juan Carlos Ferrando, viene afrontando una dura batalla contra la diabetes y el resquebrajamiento de su salud por las complicaciones propias de la enfermedad.

Su pareja, Alfredo Caballero, es quien viene actualizando los pormenores del estado de salud de Juan Carlos Ferrando, a través de su cuenta de Facebook.

En sus últimas publicaciones, Alfredo Caballero revela que se siente agotado de lidiar con la enfermedad de su pareja, sin embargo, aclara que no lo abandonará.

“Siento que me estoy hundiendo y que estoy tocando fondo. Estoy cansado, muy cansado y el ya no seguir de esta manera sería un alivio”, se desahogó Alfredo Caballero.

"Todo en esta vida es pasajero somos nosotros y solo nosotros los que nos hacemos el camino más o menos facil... solo que ya estoy cansado, el gordo ya no se mueve solo", continuó.

En otro post, Alfredo Caballero contó que Juan Carlos Ferrando volvió a recaer la noche del 18 de octubre, por lo que tuvieron que ingresarlo de emergencia al hospital.

“Toda la noche hasta las 7.30 a.m en emergencias, el gordo muy..muy mal... ya está durmiendo tranquilo en su cama”, escribió en Facebook.

En otro momento, la pareja de Juan Carlos Ferrando agradeció a sus seguidores por apoyarlo en esta difícil situación y les dedicó un emotivo mensaje.

“Aveces pero pocas veces, yo caigo, me deprimo o me desespero, la vida no le ha llegado fácil a Juan Carlos Ferrando Ferrando pero nunca ha estado solo o debería decir que nunca hemos estado solos porque comunicándome por este medio los he tenido a todos ustedes conmigo y por eso les agradezco, los considero nuestros amigos y familia virtual”, señaló Alfredo Caballero.

Además, confesó que no piensa abandonar a Juan Carlos Ferrando, con quien mantiene una relación sentimental desde hace 41 años.

“El penfigo está casi controlado y ya casi no se ampolla su cuerpo, su piel aun parece alita de mariposa, se quiebra por lo delicada que está, pero, ¿saben que? No se abandona ni se le da la espalda nunca al amigo, a la persona que quieres”, sentenció.