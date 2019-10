Hailey Baldwin y Selena Gomez se lanzan indirectas nuevamente

La modelo Hailey Baldwin publicó un enigmático post en su cuenta de Instagram, que ha sido rápidamente calificado como una respuesta a las últimas publicaciones de Selena Gomez, anunciando su regresó a la música con “Lose you to love me” (Perderte para amarme).

En su publicación (realizada el 18 de octubre) la esposa de Justin Bieber utiliza una frase del novelista y escritor estadounidense F. Scott Fitzgerald: “It was always you”.

Hailey Baldwin publicó este post el 18 de octubre. [FOTO: Instagram]

Aunque la frase puede ser interpretado como una declaración de amor, algunos medios digitales apuntan a que podría ser una indirecta a las últimas publicaciones realizadas por Selena Gomez, expareja de Justin Bieber.

La primera de estas corresponde al 7 de octubre, una semana después de que Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaran por segunda vez. En aquella ocasión Selena Gomez publicó una fotografía acurrucada en su cama junto al mensaje “Yo todo el tiempo”, haciendo sospechar de una nueva crisis de depresión.

Selena Gomez publicó este post el 7 de octubre. [FOTO: Instagram]

Ese mismo día Hailey Baldwin realizó tres publicaciones en Instagram, mostrando fotografías en blanco y negro de su boda.

Hailey Baldwin publicó este post el 7 de octubre. [FOTO: Instagram]

Selena Gomez no realizó ninguna publicación hasta el 16 de octubre. Aquel día comparte una foto de cuando era niña alcanzado en pocas horas la cifra récord de 9.468.413 Me Gustas. No obstante, el mensaje que acompaña la imagen fue calificado como una indirecta: “Siempre lo hacemos a ciegas”.

Selena Gomez publicó este post el 16 de octubre. [FOTO: Instagram]

Más adelante, el 18 de octubre, publica una segunda fotografía de su niñez junto a la frase “Lo di todo y todos lo saben”, una posible referencia a las diferentes crisis que experimentó en su relación con Justin Bieber cuando este se enfrentaba a una adicción a las drogas y el alcohol. Algo que el cantante reconoció en extenso post en Instagram publicado el 3 de setiembre.

Selena Gomez publicó este post el 18 de octubre. [FOTO: Instagram]

El 19 de octubre, la intérprete de “The Heart Wants What It Wants” publica una tercera imagen de su niñez con el mensaje “Le prometiste al mundo”. Ese mismo día, a las pocas horas Hailey Baldwin publica la frase de F. Scott Fitzgerald, en una posible alusión a la sombra que Selena Gomez proyecta sobre su matrimonio.