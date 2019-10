¿Vania Bludau tuvo affaire con Jefferson Farfán? Modelo responde y se lleva 25 mil soles

Vania Bludau se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, donde la modelo se refirió a varios episodios de su pasado y su exrelación sentimental con el cantante Christian Domínguez.

La ex integrante del reality “Combate” también habló de algunos futbolistas peruanos y fue consultada por un posible affaire con Jefferson Farfán en la pregunta número 20.

“Tuviste un choque y fuga con Jefferson Farfán”, fue la consulta que Vania Bludau tuvo que contestar para llevarse 25 mil soles.

Ante la pregunta, la expareja de Christian Domínguez confesó que no ha tenido la oportunidad de conocer a Farfán, pero que desea verlo algún día porque es su fiel admiradora.

“No entiendo por qué me preguntan por Jefferson (Farfán). Yo no lo conozco en persona, nunca hubo esa situación en que me lo hayan presentado. Creo que una sola vez en mi vida lo he visto pasar en el aeropuerto, porque ambos nos íbamos de viaje al mismo tiempo, pero a distintos lugares”, señaló.

“Nunca hemos tenido una conversación en persona, no entiendo por qué se me vincula con él. Una de las pocas veces que he conversado con él fue porque hice un post de Instagram donde etiqueté a varios futbolistas por su participación en el mundial”, agregó Vania Bludau.

Aunque no conoce en persona al deportista nacional. la modelo dijo admirar al futbolista por su desempeño en la cancha. “Me encantaría conocerlo porque es uno de los futbolistas a quien admiro, como me pasa con Paolo (Guerrero), nunca pasó nada con ellos”, sentenció.