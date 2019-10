Vania Bludau sufrió bullying: “Me decían que era la huérfana del salón”

Vania Bludau se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y reveló detalles de su vida privada antes de hacerse conocida en el mundo de la televisión por ser parte del reality “Combate” y por su polémica relación con el cantante Christian Domínguez.

Durante su participación en el programa de Beto Ortiz, la modelo peruana confesó haber sufrido de bullying en su etapa escolar y que una compañera la llamó huérfana.

“Los niños pueden ser muy crueles a veces y en esa época escolar me peleé... En el Día del padre no soporté más porque había una niña que armaba su grupo y me decía que era la huérfana del salón”, narró Bludau.

La modelo confesó haberse peleado con una compañera del quinto grado por recibir ataques constantes. “Un día no soporté más y simplemente hice lo que no debía hacer, pero en ese momento pensé que era lo correcto. La agarré de los pelos a la chica para que me pida disculpas", contó.

En otro momento del programa, Vania Bludau señaló que también fue víctima de maltrato por parte de su padre cuando vivían en Estados Unidos.

“Cuando comencé a vivir con él en Las Vegas, hubieron muchos sucesos de violencia y mi papá me comenzó a levantar la mano a mí y a mis hermanos... Él me maltrató físicamente, pero he visto más violencia contra mis hermanos”, señaló Vania con la voz entrecortada.

“Para mí es súper duro contar estas cosas porque creo que ni mi mamá sabe. Creo que los tres nos hemos guardado muchas cosas de nuestra vivencia allá (en Las Vegas) para que mi mamá no se sienta mal”, agregó.