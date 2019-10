Angelina Jolie: “Las mujeres fuertes son tachadas de malas por ser independientes”

Angelina Jolie ha aprovechado la promoción de “Maléfica: maestra del mal” para enviar un poderoso mensaje sobre las mujeres.

Recordemos que la actriz pasó por complicados momentos tras separarse de Brad Pitt. Ella ha optado por mostrar una figura fuerte para el mundo y, sobre todo, para sus seis hijos, tal como su personaje en el película de Disney.

“Normalmente las mujeres fuertes son tachadas de malas, porque son fuertes o independientes y, de alguna manera, eso las convierte en una amenaza. Y me gusta que haya un personaje como ‘Maléfica’, que representa a las mujeres de un modo que me encanta. Ella no nació mala, abusaron de ella y sufre por ello, pero cuando lucha, lucha por amor”, comentó la celebridad de 44 años.

Asimismo, Angelina Jolie también quiere, a través de la cinta, llevar un mensaje de amor y tolerancia. La actriz cree que esos puntos se deben inculcar en los niños.

“Cuando puedes lanzar un mensaje por supuesto que debes hacerlo, es maravilloso. Esta película tiene muchos personajes y nosotros éramos conscientes de ello y de lo que queríamos decir (..) Hay varios mensajes importantes, como que la sangre no hace la familia, que aquellos que están en contra de otros y normalmente se muestran agresivos con gente que es diferente, normalmente es porque tienen miedo, como la reina. Que hay fuerza en la diversidad y que siempre hay una forma de salir adelante”, señaló.

Angelina Jolie apareció con sus hijos, excepto Maddox, quien se encuentra en una universidad de Corea del Sur, al estreno de “Maléfica: maestra del mal”. Durante la alfombra roja, se pudo ver a la numerosa familia muy feliz y sonriente. La prensa obtuvo algunas declaraciones de la actriz, quien señaló que sus pequeños han sido un gran apoyo en momentos complicados (separación de Brad Pitt).

