Aishwarya Rai se pronuncia sobre el acoso de los paparazzis a su hija

La actriz de Bollywood Aishwarya Rai reveló como su hija Aaradhya Bachchan, de 8 años, encuentra molesto que los paparazzi las sigan constantemente, esto a pesar de que la pequeña no es ajena a exposición (su madre publica frecuentemente fotografías de ella en su cuenta de Instagram, la última junto a su abuelo Amitabh Bachchan).

En una entrevista al portal PinkVilla sobre su participación en el doblaje de voz de “Maléfica: Dueña del Mal”, se le consultó a sobre el crecimiento de la cultura paparazzi en la India.

Aaradhya Bachchan con su abuelo Amitabh Bachchan. [FOTO: Instagram]

“Proteger es la palabra clave, y es el instinto natural de cada padre. No hay forma de escapar de esto; es lo que somos. Y estaremos así, me gusta decir, hasta mi último aliento. Dicho esto, por mucho que nos gustaría discutirlo, no va a desaparecer. Esta es la forma de nuestra vida elegida, esta es parte de nuestra industria”, declaró la actriz.

Las declaraciones de Aishwarya Rai se suman a las de otras estrellas de Bollywood como Kareena Kapoor, Shahrukh Khan y su esposa Gauri Khan quienes dijeron que sus hijos prefieren quedarse en casa para evitar a los paparazzis.

Aishwarya Rai también puntualizó sobre el cambio en la definición de ‘paparazzi’ en cada generación.

"Gracias a los teléfonos inteligentes, todos son paparazzi. Creo que entrometerse en la privacidad de alguien fue, y siempre será, una situación incómoda”.

Aishwarya Rai con su hija Aaradhya Bachchan. [FOTO: Instagram]

La estrella de Bollywood también hace hincapié en que ella debió adaptarse a los medios, mientras que su hija ha nacido dentro de la industria con toda la exposición que ello implica.

“Para nosotros, probablemente sea extraño porque hemos vivido en un mundo donde no estaba allí. Ella está nació en un mundo donde solo ha estado allí. Afortunadamente, hasta ahora puedo mantener un brillo en sus ojos".

No obstante, Aishwarya Rai señala que la clave es encontrar un punto de conexión con los paparazzi sin atacarlos directamente.

“Con los paparazzi, podemos involucrarnos a nivel humano en solicitar un poco de cordura alrededor de los niños. Si son demasiado ruidosos, puedes pedirles que bajen el tono, porque no van a desaparecer y no vamos a desaparecer de la faz de la Tierra”.